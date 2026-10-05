Hà Nội tăng cường kiểm tra kinh doanh, quảng cáo thuốc cổ truyền

Theo đó Sở Y tế Hà Nội cho biết, theo thông tin của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, thời gian qua, các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây sản xuất, kinh doanh thuốc giả; trong đó có vụ việc sản xuất, buôn bán thuốc An cung ngưu hoàng hoàn giả mạo.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trong lưu hành, kinh doanh, thông tin, quảng cáo thuốc cổ truyền trên địa bàn thành phố, Sở Y tế đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bán buôn, bán lẻ thuốc cổ truyền trên địa bàn.

Trong đó chú trọng thuốc An cung ngưu hoàng hoàn; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thuốc có dấu hiệu giả mạo và các hành vi vi phạm khác theo quy định.

Chủ động phối hợp với cơ quan Công an, Quản lý thị trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là thuốc chữa bệnh; truy xuất nguồn cung cấp, ngăn chặn thuốc giả lưu thông trên thị trường.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động quảng cáo, giới thiệu, chào bán thuốc cổ truyền trên địa bàn và trên các nền tảng mạng xã hội; chú trọng thuốc An cung ngưu hoàng hoàn. Kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các tổ chức, cá nhân quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm là “thần dược phòng ngừa đột quỵ” và các hành vi vi phạm khác.

Tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân chỉ sử dụng thuốc An cung ngưu hoàng hoàn khi có đơn của bác sĩ; mua thuốc tại cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các phòng chuyên môn, tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dược chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc cổ truyền; trong đó lưu ý thuốc An cung ngưu hoàng hoàn là thuốc kê đơn, không bán thuốc khi không có đơn thuốc theo quy định.

Phối hợp với Phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xác minh nguồn gốc, tình trạng lưu hành, hồ sơ pháp lý của thuốc cổ truyền khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông tin về thuốc có dấu hiệu giả mạo, không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc vi phạm quy định về lưu hành thuốc.

Hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chỉ định, sử dụng thuốc cổ truyền trong khám bệnh, chữa bệnh; trong đó lưu ý việc sử dụng thuốc An cung ngưu hoàng hoàn phải theo chỉ định và đơn thuốc của người hành nghề có thẩm quyền theo quy định.