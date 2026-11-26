Trong đó, yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, tập trung vào những lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở và các công trình, dự án trọng điểm được đặc biệt quan tâm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Xác định rõ trọng tâm, trách nhiệm công tác năm 2027

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã trình bày Chương trình công tác năm 2027 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2027 của Thành ủy.

Chương trình công tác năm 2027 được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, các chương trình hành động thực hiện nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Chương trình công tác toàn khóa và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII.

Việc xây dựng chương trình bảo đảm đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế làm việc; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố cùng các chỉ đạo của Trung ương; đồng thời kế thừa những nội dung mang tính định kỳ của các nhiệm kỳ trước. Điểm nhấn là việc phân công rõ đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách, cơ quan chủ trì và thời gian báo cáo, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm; đồng thời có sự điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với từng thời điểm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, trong chương trình công tác năm 2027, Thành ủy xin ý kiến bổ sung 3 nội dung mới chưa có trong chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Đó là Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2027; định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2028; đánh giá kết quả một năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh đó, Thành ủy điều chỉnh thời gian báo cáo Đề án cải tạo sông Kim Ngưu, sông Lừ, sông Sét; tăng cường theo dõi, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách. Đối với 84 nội dung do các đảng ủy xã, phường đề xuất, Thành ủy sẽ giao Ban Tổ chức Thành ủy và Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo xem xét, giải quyết, báo cáo cấp có thẩm quyền khi cần thiết.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông trình bày Chương trình công tác năm 2027 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2027 của Thành ủy tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Đối với Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2027, đồng chí Nguyễn Trọng Đông cho biết, Thành ủy tập trung tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực. Trọng tâm là những nhiệm vụ quan trọng, lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm và các vấn đề mới phát sinh; qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Theo kế hoạch, trong quý I-2027, Thành ủy sẽ thành lập 15 đoàn kiểm tra tại 45 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác rà soát, lập, công nhận và đồng bộ các quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; việc triển khai các đề án, chương trình toàn khóa, nghị quyết chuyên đề.

Đáng chú ý, công tác kiểm tra sẽ tập trung vào tiến độ, chất lượng và việc tháo gỡ những “nút thắt” tại các công trình, dự án trọng điểm, cấp bách của thành phố. Cùng với đó là việc thực hiện Kết luận số 114-KL/TU ngày 26-8-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về tập trung xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố.

Trong quý II-2027, Thành ủy sẽ tiếp tục thành lập 15 đoàn giám sát tại 45 tổ chức đảng. Trọng tâm là việc thực hiện các chương trình hành động của Thành ủy triển khai nghị quyết của Trung ương; công tác xây dựng, vận hành mô hình tăng trưởng mới nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thủ đô.

Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện 4 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị cũng là nội dung giám sát quan trọng, gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 về phát triển văn hóa Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Phương Hoa nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Tập trung tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình công tác và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2027, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa đánh giá chương trình đã xác định 115 đầu việc thuộc 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có 23 nội dung trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và 92 nội dung trình Ban Thường vụ Thành ủy trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị, quốc phòng, an ninh.

Theo đồng chí Trần Thị Phương Hoa, dự thảo đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, thực tiễn Thủ đô, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: Lấy kết quả làm thước đo, lấy nhân dân làm trung tâm, kỷ cương làm nền tảng, đổi mới sáng tạo làm động lực.

Từ góc độ hoạt động của Mặt trận, đồng chí Trần Thị Phương Hoa đề nghị làm rõ cơ chế phối hợp khi xem xét chuyển giao nhiệm vụ chủ trì phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” về Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Đây là phong trào gắn trực tiếp với chức năng, nhiệm vụ cốt lõi của Mặt trận, do đó cần xác định cơ chế phối hợp và thời điểm chuyển giao phù hợp khi Trung ương có chủ trương chính thức.

Đối với nội dung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Mặt trận trong giai đoạn mới, đồng chí Trần Thị Phương Hoa đề nghị cân nhắc nâng từ chỉ thị thành nghị quyết chuyên đề, tạo cơ sở chính trị để hệ thống chính trị phối hợp đồng bộ với Mặt trận trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Một kiến nghị đáng chú ý khác là bổ sung Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tham gia đánh giá việc triển khai các nghị quyết của HĐND thành phố về mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gắn với chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với những chính sách đặc thù, phân cấp, ủy quyền liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh. Đồng thời, bổ sung Đảng ủy HĐND thành phố và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố vào thành phần đề xuất nội dung giao ban định kỳ, qua đó phản ánh đầy đủ hơn những vấn đề từ hoạt động giám sát, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và khó khăn tại cơ sở…

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Trần Thị Phương Hoa đề nghị gắn việc kiểm tra thực hiện Kết luận số 114 của Thành ủy với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người, kéo dài do cơ quan dân cử, Mặt trận các cấp chuyển đến. Đồng thời, bổ sung Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố vào thành phần phối hợp các đoàn giám sát chuyên đề quý II-2027 nhằm tăng cường thông tin khách quan từ nhân dân và dư luận xã hội.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Đình Bùi Thị Thu Hiền nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Ở cấp cơ sở, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Đình Bùi Thị Thu Hiền cho biết, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy xã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, duy trì kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên.

Các cuộc họp Thường trực Đảng ủy hằng tuần, Ban Thường vụ hằng tháng và các buổi kiểm tra thực tế đều có thông báo kết luận, nêu rõ nội dung, tiến độ, thời gian hoàn thành. Đây là cơ sở để xã kiểm đếm công việc, đánh giá cán bộ hằng tháng gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tăng trưởng hai con số, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, đấu giá đất nông nghiệp công ích, cải cách hành chính và giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Thường trực Đảng ủy xã cũng trực tiếp làm việc với các chi bộ thôn, đơn vị để lắng nghe, giải quyết kiến nghị của đảng viên và nhân dân.

Đối với chương trình công tác năm 2027, xã Vân Đình đề nghị thành phố quan tâm tiến độ triển khai Khu công nghiệp Khu Cháy có diện tích hơn 663ha. Theo dự kiến, chủ trương đầu tư sẽ hoàn thành trong quý IV-2027. Bí thư Đảng ủy xã Vân Đình cho biết, hiện xã đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000. Nếu quy hoạch được phê duyệt trong năm 2026, tiến độ chủ trương đầu tư có thể được đẩy sớm lên quý I hoặc quý II-2027, tạo thêm thời gian thu hút đầu tư, chuẩn bị giải phóng mặt bằng, tái định cư và triển khai dự án, góp phần giải quyết việc làm cho người dân.

Đồng chí Bùi Thị Thu Hiền cũng đề xuất thành phố đẩy nhanh chủ trương đầu tư cụm công nghiệp Bắc Vân Đình trên địa bàn xã Vân Đình và xã Hưng Thiên; đồng thời sớm triển khai 5 tuyến đường mở rộng với mặt cắt rộng 40m.

Về công tác kiểm tra, giám sát, trong năm 2026, đồng chí Bùi Thị Thu Hiền cho biết, Đảng ủy xã Vân Đình đã kiểm tra, giám sát 18 tổ chức đảng, 17 đảng viên và thực hiện thêm một cuộc giám sát ngoài kế hoạch. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã kiểm tra, giám sát 12 tổ chức đảng, 11 đảng viên; qua đó kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra.

Đánh giá về dự thảo kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2027 của Thành ủy, đồng chí Bùi Thị Thu Hiền đồng tình với phương châm tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, cảnh báo vi phạm. Trên cơ sở đó, địa phương sẽ chủ động bám sát kế hoạch của thành phố và nhiệm vụ chính trị của xã để xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp.