Hà Nội tăng cường kiểm soát, xử lý hàng giả trên thị trường

Nhiều vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu với số lượng lớn được phát hiện, xử lý, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Phát hiện nhiều vụ vi phạm với số lượng hàng hóa lớn

Sữa tắm mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ. Ảnh: Đội QLTT số 1

Thực tế kiểm tra thị trường thời gian gần đây cho thấy, hàng giả, hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn xuất hiện ở nhiều nhóm hàng, từ sản phẩm tiêu dùng thiết yếu đến hàng thời trang mang nhãn hiệu nổi tiếng. Đáng chú ý, một số cơ sở sử dụng các nền tảng thương mại điện tử để giao dịch, tiêu thụ sản phẩm.

Ngày 21-10, Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra, phát hiện một cơ sở sản xuất, kinh doanh nước giặt, sữa tắm tại xã An Khánh, thành phố Hà Nội có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu lớn. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 5 xe tải hàng hóa, nguyên liệu phục vụ sản xuất và chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tại cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện 100 vỏ can nhựa mang nhãn hiệu OMO MATIC, loại 2kg/can; 20 vỏ can chưa dán nhãn; 200 bộ nắp đóng can nước giặt; 12 thùng nguyên liệu màu xanh không có nhãn; 18 thùng nguyên liệu có chữ nước ngoài trên vỏ thùng; 3 can nguyên liệu không nhãn; 135kg nguyên liệu sản xuất nước giặt và 16 bao nguyên liệu ghi “Made in India”, loại 50kg/bao. Ngoài ra, cơ sở còn có một téc inox đựng nguyên liệu sản xuất.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định chủ cơ sở là bà Lê Thị Châm có sử dụng tài khoản Shopee để giao dịch kinh doanh. Đội Quản lý thị trường số 1 đã liên hệ Công ty TNHH Shopee để xác minh thông tin tài khoản bán hàng, đối chiếu dữ liệu lịch sử giao dịch. Qua đó, xác định tổng trị giá số hàng hóa thành phẩm mang nhãn hiệu OMO MATIC và Lifebuoy có dấu hiệu giả mạo là 597,408 triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm đếm sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Ảnh: QLTT

Trước đó, ngày 19-10, Đội Quản lý thị trường số 14 kiểm tra các cơ sở kinh doanh túi xách trên địa bàn xã Phú Xuyên, phát hiện 2.893 chiếc túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Qua kiểm tra tại hai cơ sở, lực lượng chức năng xác định số túi xách trên có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu CHANEL, GUCCI, LOUIS VUITTON, DIOR và YSL. Tổng trị giá hàng hóa là 361,16 triệu đồng. Đội Quản lý thị trường số 14 đã tạm giữ toàn bộ số sản phẩm để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát từ cơ sở đến môi trường trực tuyến

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, trong 10 tháng năm 2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 4.791 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 81 vụ việc. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 78,67 tỷ đồng, bằng 109,2% chỉ tiêu phấn đấu năm 2026.

Ông Trịnh Quang Đức, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, việc phát hiện, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tiếp tục được chú trọng, gắn với kiểm tra nguồn gốc hàng hóa và xác minh hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng.

Thực tế vụ việc tại xã An Khánh cho thấy, việc xác minh dữ liệu giao dịch trên sàn thương mại điện tử đã giúp lực lượng chức năng làm rõ thêm quy mô kinh doanh của cơ sở. Đây là một trong những nội dung cần quan tâm trong công tác quản lý thị trường hiện nay, khi hoạt động mua bán trực tuyến ngày càng phổ biến, hàng hóa có thể được giới thiệu, giao dịch và vận chuyển qua nhiều khâu khác nhau.

"Bên cạnh kiểm tra các cửa hàng, kho hàng và cơ sở sản xuất, lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý nền tảng thương mại điện tử để xác minh thông tin người bán, truy xuất nguồn gốc hàng hóa và kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm. Với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm, việc chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra sẽ góp phần bảo đảm xử lý đúng quy định pháp luật", ông Đức cho hay.

Cùng với hoạt động kiểm tra, xử lý, công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh chấp hành quy định về nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hàng hóa và quyền sở hữu trí tuệ cũng được duy trì. Người tiêu dùng cần lựa chọn sản phẩm có thông tin rõ ràng, tránh mua hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc những sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Theo ông Trịnh Quang Đức, từ nay đến cuối năm, việc bám sát địa bàn, tập trung kiểm tra các nhóm hàng có nguy cơ vi phạm, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc nghiêm trọng tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.