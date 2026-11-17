Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội. Ảnh BN

Để tập trung ngăn chặn hàng giả, hàng nhập lậu và các hành vi gian lận thương mại trong cao điểm mua sắm cuối năm, theo ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh trực tuyến trước và trong Tết Nguyên đán 2027.

Trước thực tế nhu cầu mua sắm tăng cao trong dịp Tết cũng kéo theo nguy cơ các đối tượng lợi dụng chương trình khuyến mại, giảm giá để tiêu thụ hàng giả, hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đồng thời thực hiện các hành vi quảng cáo sai sự thật hoặc vi phạm quy định về giá.

Đáng chú ý, sự gia tăng lượng hàng hóa lưu chuyển qua các đơn vị chuyển phát nhanh, kho trung chuyển và điểm tập kết đang đặt ra những thách thức đối với công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Theo đó, việc xác định chủ thể kinh doanh, truy xuất nguồn hàng và xử lý vi phạm trở nên phức tạp hơn khi người bán sử dụng tài khoản mạng xã hội để giao dịch, không duy trì địa điểm kinh doanh cố định hoặc phân tán hàng hóa tại nhiều kho chứa, điểm tập kết khác nhau.

Trong bối cảnh đó, công tác kiểm soát thương mại điện tử không chỉ đặt ra yêu cầu phát hiện, xử lý vi phạm tại các điểm kinh doanh, mà còn phải chú trọng nắm bắt phương thức hoạt động, xác minh chủ thể và truy xuất nguồn gốc hàng hóa được giao dịch trên môi trường mạng.

Theo báo cáo kết quả hoạt động tháng 10/2026 của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, lũy kế từ đầu năm đến nay, lực lượng đã xử lý 222 hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử, với số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước, xử phạt hành chính hơn 4,4 tỉ đồng. Riêng trong tháng 10, chi cục kiểm tra, xử lý 15 vụ liên quan đến thương mại điện tử, tổng số tiền xử phạt hành chính 497,6 triệu đồng. Trong đó, một vụ vi phạm bị xử phạt 285,1 triệu đồng, với trị giá tang vật vi phạm 147,18 triệu đồng. Hàng hóa vi phạm gồm 19 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Louis Vuitton và 11 chiếc túi, ví nhập lậu.

Để tăng cường hoạt động kiểm soát thương mại điện tử, theo ông Kiều Đình Cảnh trong thời gian tới lực lượng quản lý thị trường Hà Nội sẽ triển khai đồng thời trên 2 phương diện: Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh trực tuyến và kiểm soát tính hợp pháp của hàng hóa được đưa ra thị trường thông qua các kênh bán hàng trên mạng.

Cụ thể, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử và hoạt động kinh doanh trên môi trường internet, gắn với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trọng tâm là nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, chủ động nhận diện những nhóm hàng, đối tượng và phương thức kinh doanh có nguy cơ vi phạm cao, từ đó xác định nội dung, địa bàn cần tập trung kiểm tra trong những tháng cuối năm.

Hàng trăm thùng hàng hóa thực phẩm giả đã bị lực lượng chức năng phát hiện ngăn chặn kịp thời trước khi bị đưa ra thị trường. Ảnh QLTT

Cùng với đó, các đội quản lý thị trường tiếp tục triển khai nhiệm vụ tại những địa bàn, nhóm địa bàn trọng điểm, chú trọng hoạt động kinh doanh qua mạng xã hội, các kho chứa, điểm tập kết và trung chuyển hàng hóa có dấu hiệu vi phạm.

Theo định hướng trên, việc kiểm tra không chỉ tập trung vào các cơ sở kinh doanh trực tiếp mà còn gắn với xác minh nguồn hàng, chủ thể kinh doanh và quá trình lưu chuyển hàng hóa, nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, ngăn chặn vi phạm.

Công tác kiểm tra, kiểm soát sẽ được duy trì trong các đợt mua sắm, khuyến mại cuối năm và kéo dài đến hết Tết Nguyên đán 2027, gắn trách nhiệm của các đơn vị với tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện.