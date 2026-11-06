Hà Nội tăng cường kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm vi phạm dịp Tết

Sáng 06/11, tại hội nghị thông tin báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Dương Mạnh Hùng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội - cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 16 (khu vực Long Biên) kiểm tra, xác minh phản ánh về sản phẩm khâu nhục đóng hộp bị cho là không đúng quảng cáo.

Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Hiện vụ việc đã được chuyển sang cơ quan công an để điều tra, làm rõ. Trước đó, một số người tiêu dùng phản ánh sản phẩm khâu nhục đóng hộp ở Lạng Sơn nhận được chủ yếu là xương chân giò, bì lợn, không giống hình ảnh quảng cáo. Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn cũng đã yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nếu phát hiện hành vi gian lận thương mại.

Xử lý hơn 4.200 vụ vi phạm, thu phạt trên 66 tỷ đồng

Ông Nguyễn Thế Hiệp - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội - cho biết, thành phố đang triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung hàng hóa, kiểm soát thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong những tháng cuối năm 2026, dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Sở Công Thương đã tham mưu Ban Chỉ đạo 389 thành phố ban hành Kế hoạch số 40/KH-BCĐ389/TP ngày 13/10/2026 về kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Theo đó, 2 đoàn kiểm tra liên ngành 389 do Chi cục Quản lý thị trường chủ trì triển khai từ ngày 02/11 đến hết ngày 16/12/2026, tập trung kiểm tra hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại.

Đội Quản lý thị trường số 11 phối hợp với Công an xã Dân Hòa tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất giò, chả tại thôn Hoàng Kỳ, xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội. Ảnh. Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội.

Trong 10 tháng năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã thực hiện 4.791 vụ kiểm tra, gồm 121 vụ theo kế hoạch định kỳ, 4.658 vụ đột xuất và 12 vụ chuyên đề; xử lý 4.201 vụ vi phạm. Trong đó, có 1.304 vụ phối hợp với cơ quan công an, 38 vụ phối hợp với các cơ quan khác và 81 vụ chuyển cơ quan điều tra.

Tổng tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt hơn 66 tỷ đồng; tiền bán hàng hóa tịch thu hơn 10 tỷ đồng; tiền thu nộp bất hợp pháp hơn 841 triệu đồng. Trị giá hàng hóa tịch thu hơn 15 tỷ đồng; hàng hóa buộc tiêu hủy và khắc phục hậu quả hơn 44 tỷ đồng.

Cùng với kiểm soát thị trường, Sở Công Thương đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai chương trình xúc tiến thương mại, kích cầu mua sắm phục vụ người dân dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.

Tập trung kiểm tra các mặt hàng thiết yếu, tiêu dùng

Trong những tháng cuối năm, lực lượng Quản lý thị trường tập trung kiểm tra các mặt hàng ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội như pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, thuốc lá nhập lậu và đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực.

Các mặt hàng thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, hoa quả, quần áo, giày dép, hàng điện tử, mỹ phẩm, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng cũng thuộc diện kiểm soát. Đặc biệt, lực lượng chức năng chú trọng kiểm tra hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm đông lạnh; thuốc tân dược, vật tư nông nghiệp, hàng giả mạo nhãn hiệu và hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ.

Sở Công Thương Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra hoạt động khuyến mại, phối hợp kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh; xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng nhái và hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đặc biệt, các hành vi lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp lễ, Tết để tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thị trường, thu lợi bất chính sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm.