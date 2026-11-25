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Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 451/KH-UBND (ngày 20/11/2026) về thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HIỆU QUẢ ĐẤT ĐAI, THỰC HIỆN XANH HOÁ ĐÔ THỊ

Theo đó, Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng chương trình, kế hoạch quản lý, sử dụng đất để phát triển đô thị theo đúng quy định pháp luật. Tăng cường nghiên cứu ứng dụng các giải pháp kỹ thuật và công nghệ phù hợp với địa phương trong phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh như: tăng diện tích hồ điều hòa, không gian trữ nước, vùng ngập tạm; phục hồi sông hồ, kênh rạch bị lấn chiếm và các giải pháp khác phù hợp…

Sở Xây dựng có nhiệm vụ tiếp tục rà soát, xây dựng chương trình phát triển đô thị, kế hoạch phát triển đô thị theo quy định pháp luật, trong đó, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đảm bảo kết nối giữa các khu vực trong đô thị. Rà soát, thống kê, chủ động thực hiện lập và quản lý bản đồ ngập úng đô thị theo kịch bản biến đổi khí hậu, bản đồ dự báo các khu vực có nguy cơ và mức độ, quy mô ngập lụt, sạt lở, lũ quét. Cập nhật thường xuyên các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng thiên tai trong đô thị.

Đồng thời, rà soát và xử lý các tồn tại trong công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị đảm bảo ứng phó với biến đổi khí hậu để đề ra các giải pháp thực hiện hoặc tổ chức điều chỉnh quy hoạch; Rà soát chương trình, xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý vận hành hệ thống thoát nước đô thị, hạn chế tối đa phát sinh điểm ngập mới hoặc tái diễn kéo dài...

"Công tác quản lý, quản trị phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay là nhiệm vụ cấp thiết của xã hội, của các cấp ủy đảng và của chính quyền địa phương các cấp". Trích Chỉ thị số 04/CT-TTg

Với Sở Tài chính, UBND Thành phố giao trách nhiệm thực hiện nâng cấp, cải tạo, xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội hiện đại tại đô thị và mạng lưới cung cấp dịch vụ hạ tầng xã hội nhằm thúc đẩy phát triển đô thị thông minh, xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Cân đối nguồn lực, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn để đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong đô thị...

Trong khi đó, Sở Khoa học và Công nghệ được yêu cầu thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát quá trình phát triển đô thị theo các bộ chỉ tiêu về xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế xã hội…

Liên quan đến phát triển xanh, mới đây, Hà Nội cũng đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước trên địa bàn Thành phố. Đề án đặt mục tiêu đưa hệ thống cây xanh, mặt nước trở thành hạ tầng sinh thái cốt lõi theo triết lý "Rừng trong thành phố - Thành phố trong rừng" và mô hình đô thị 15 phút.

Theo lộ trình, Hà Nội phấn đấu diện tích cây xanh đô thị đạt 10–12 m2/người vào năm 2030, nâng lên 17–23 m2/người vào năm 2045, hướng tới tầm nhìn 100 năm trở thành đô thị sinh thái tầm khu vực và quốc tế. Tại khu vực có mật độ xây dựng cao, trong quý 4/2026, Thành phố sẽ thí điểm phủ xanh trụ cầu, nút giao lập thể, dải phân cách, nhà chờ xe buýt và công trình công cộng, làm cơ sở đề xuất nhân rộng từ năm 2027.

Theo ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cây xanh, công viên, vườn hoa và mặt nước không chỉ góp phần tạo dựng cảnh quan, gìn giữ bản sắc đô thị mà còn là bộ phận thiết yếu của hệ thống hạ tầng xanh, có vai trò điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường, hỗ trợ thoát nước, giảm ngập úng và nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

QUYẾT LIỆT XỬ LÝ VI PHẠM VỀ XÂY DỰNG

Bên cạnh đó, để chỉnh trang bộ mặt đô thị, Hà Nội sẽ triển khai di dời một số người dân sống trong các ngôi nhà không đảm an toàn tại khu phố cổ, phố cũ; thực hiện xây dựng lại các chung cư cũ; đồng thời, đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho các dự án.

Về công tác này, Đảng ủy UBND Thành phố đã chỉ đạo UBND Thành phố hoàn thành việc rà soát, phân loại và đề xuất phương án xử lý đối với các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai trước 31/12/2026. Hoàn thiện thủ tục, khởi công 40 dự án đã tháo gỡ vướng mắc; kiểm đếm tiến độ, tập trung xử lý dứt điểm 191/300 dự án còn khó khăn, vướng mắc; tập trung giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của các dự án đầu tư công chậm tiến độ để bảo đảm tiến độ hoàn thành trong năm 2026 đối với 171/266 dự án.

Khu đô thị HH Linh Đàm thuộc nhóm công trình vi phạm xây dựng đang được Hà Nội xử lý. Ảnh: HN

Ngoài ra, Hà Nội cũng đang quyết liệt xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại một số công trình, dự án trên địa bàn. Cụ thể, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 6301/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả trong xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Trong đó, nêu rõ lộ trình 2 giai đoạn và cách thức xử lý 12 công trình vi phạm, bao gồm: Tòa nhà CT6 Kiến Hưng-Bemes (phường Kiến Hưng); Công trình hỗn hợp Đại Thanh (xã Đại Thanh); Tòa nhà CT5 Tân Triều và Khu nhà ở Xa La (phường Hà Đông); Công trình hỗn hợp CT11, CT12 Kim Văn-Kim Lũ (phường Định Công); các tòa nhà VP3, VP5, VP6 và tổ hợp các tòa nhà HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt).

Thành phố yêu cầu giai đoạn 1 hoàn thành trước ngày 31/12/2027, trọng tâm là tổ chức di dời toàn bộ cư dân ra khỏi các căn hộ, diện tích vi phạm thuộc diện phải phá dỡ hoặc hoàn trả công năng công cộng; hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định.

Giai đoạn 2 phải hoàn thành trong quý 4/2028: tập trung hoàn trả, chuyển đổi công năng khối đế, khu sinh hoạt cộng đồng; phá dỡ triệt để các hạng mục công trình, nhà ở không đủ điều kiện tồn tại; hoàn thành công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị và xác nhận hiện trạng thực tế đối với các công trình tồn tại có điều kiện. Các thủ tục cấp mới hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các hộ dân cũng phải được hoàn tất theo quy định pháp luật.

Những chủ trương trên của Hà Nội cho thấy sự quyết tâm của Thành phố trong việc giải quyết các vấn đề tồn đọng về đất đai và nhà ở…, đồng thời từng bước tạo tiền đề cho sự phát triển văn minh, hiện đại và bền vững của Thủ đô trong giai đoạn mới.