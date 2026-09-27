Hà Nội tăng cường kiểm soát hàng hóa dành cho trẻ em

Nhiều mặt hàng, không ít vi phạm

Khảo sát tại khu vực phố Hàng Mã, Chả Cá, Hàng Lược (TP Hà Nội), chúng tôi nhận thấy các mặt hàng dành cho trẻ em được bày bán khá phong phú. Những bộ đồ chơi lắp ráp, ô tô, robot, đồ chơi điều khiển từ xa... được bày bán với nhiều mức giá khác nhau. Các bộ đồ chơi lắp ráp phổ biến từ 50.000 đến 200.000 đồng/bộ; với ô tô, robot và các loại đồ chơi điều khiển từ xa, giá dao động từ 150.000 đến 400.000 đồng, một số mẫu có nhiều chức năng hơn được chào bán với giá hơn 500.000 đồng.

Tuy nhiên, tại đa số các điểm bán, nhiều loại đồ chơi có bao bì được in bằng tiếng nước ngoài, không có thông tin về đơn vị nhập khẩu hoặc tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đối với sản phẩm tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Kiểm soát viên thị trường Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng đồ chơi trẻ em trên địa bàn. Ảnh do đơn vị cung cấp

Theo ông Kiều Đình Cảnh, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, thời điểm đầu năm học mới và dịp Tết Trung thu, nhu cầu mua sắm đồ chơi trẻ em, đồ dùng học tập cùng nhiều mặt hàng phục vụ trẻ em tăng cao, khiến thị trường sôi động, hàng hóa đa dạng cả về chủng loại và mẫu mã. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ trà trộn vào thị trường, nhất là khi hoạt động kinh doanh ngày càng mở rộng trên các nền tảng trực tuyến.

Ngày 27-8, Đội Quản lý thị trường số 10 (Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội) đã kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội, phát hiện hơn 330 sản phẩm bút dạ màu là hàng nhập lậu, có nhãn chữ nước ngoài, do nước ngoài sản xuất, tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết là hơn 13 triệu đồng.

Mới đây, ngày 8-9, Đội Quản lý thị trường số 7 cũng đã kiểm tra một doanh nghiệp tại xã Thanh Trì, TP Hà Nội, phát hiện 6.959 sản phẩm đồ chơi trẻ em bằng nhựa các loại hình (nấm, bóng tròn, hình chóp, hình trái cây) và các bộ xếp hình đa năng dành cho trẻ em là hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết hơn 47 triệu đồng. Chủ cơ sở bị xử phạt 42 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn cho trẻ

Thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường TP Hà Nội đã chủ động nắm bắt diễn biến thị trường, tổ chức kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với những nhóm hàng có nhu cầu tiêu thụ lớn. Ngày 14-8, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 27/KH-QLTT về triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2026. Bên cạnh các mặt hàng thực phẩm, kế hoạch yêu cầu các đội quản lý thị trường đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý đồ chơi trẻ em, xuất bản phẩm, đồ dùng học tập nhập lậu, giả mạo, không rõ nguồn gốc, xuất xứ lưu thông trên thị trường. Đợt cao điểm được triển khai đến hết ngày 30-9-2026.

Cùng với kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, lực lượng chức năng tăng cường giám sát các kho chứa, điểm tập kết lớn, trung tâm giao, nhận chuyển phát nhanh và các tài khoản bán hàng trực tuyến có dấu hiệu bất thường. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng trong truy xuất nguồn gốc, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm. “Mục tiêu của công tác quản lý không dừng lại ở việc phát hiện và xử phạt, mà quan trọng hơn là chủ động phòng ngừa từ sớm, kiểm soát từ nguồn hàng, đồng thời tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, người tiêu dùng cần lựa chọn đồ chơi, đồ dùng học tập tại những cơ sở có địa chỉ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn hàng hóa, nguồn gốc, xuất xứ trước khi mua. Sự thận trọng của người tiêu dùng cũng là một yếu tố quan trọng để hạn chế hàng hóa không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường”, ông Kiều Đình Cảnh nhấn mạnh.