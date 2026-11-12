Hà Nội tăng cường kiểm soát giá hàng hóa, dịch vụ dịp cuối năm

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, chủ động phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra và phát hiện trái cây nhập lậu tại phường Hồng Hà. Ảnh: Hoài Nam.

Đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá bình quân 10 tháng năm 2026 tăng từ 104% trở lên, Sở Xây dựng được giao chủ trì theo dõi tình hình sản xuất, nguồn cung, nhu cầu và biến động giá vật liệu xây dựng. Trong đó, tập trung phân tích nguyên nhân tăng giá theo từng chủng loại, kịp thời công bố giá vật liệu theo quy định; triển khai giải pháp ổn định giá các mặt hàng chủ yếu như cát, đá, sỏi, đất san lấp.

Thành phố yêu cầu kiểm tra, xác minh những trường hợp giá vật liệu xây dựng tăng bất thường, làm rõ chênh lệch giữa giá tại mỏ, bãi tập kết và giá giao tại công trình. Đồng thời, theo dõi giá dịch vụ vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, trông giữ phương tiện; kiểm tra việc kê khai, niêm yết và thực hiện giá. Sở Xây dựng nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm giá cước vận tải hành khách trong 2 tháng cuối năm 2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các tỉnh lân cận bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, không để xảy ra thiếu hụt hoặc tăng giá bất hợp lý. Đồng thời, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, theo dõi giá thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các loại vật tư nông nghiệp; kiểm tra nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.

Sở Công Thương được giao chủ trì theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng năng lượng, xăng dầu; chỉ đạo thương nhân bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Thành phố cũng yêu cầu xây dựng phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm, thịt gia súc, gia cầm, rau củ quả; chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường, kiểm soát giá các mặt hàng tác động lớn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Cùng với đó, Công an thành phố tăng cường đấu tranh với các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ găm hàng, nâng giá trục lợi; bảo đảm trật tự tại các chợ đầu mối, chợ truyền thống. Các xe ô tô chở hàng tiêu dùng, nhu yếu phẩm thiết yếu theo đề nghị của Sở Công Thương được cấp phép hoạt động 24/24h tại khu vực nội thành.

Đối với lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch và dịch vụ, thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết; bảo đảm nguồn cung thuốc chữa bệnh, vật tư y tế, kiểm soát các khoản thu trong cơ sở giáo dục và ngăn chặn tình trạng tự ý tăng giá, thu phụ phí trái quy định tại khách sạn, nhà hàng, điểm du lịch, khu di tích.

UBND các xã, phường có trách nhiệm khảo sát giá tại chợ truyền thống, chợ đầu mối, siêu thị, cửa hàng thực phẩm, đại lý vật liệu xây dựng và các điểm kinh doanh có lượng tiêu thụ lớn; xác định mặt hàng tăng giá bất thường, làm rõ nguyên nhân. Đồng thời, rà soát, vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đủ điều kiện tham gia chương trình bình ổn thị trường, mở rộng điểm bán hàng bình ổn tại khu dân cư.

UBND thành phố nhấn mạnh yêu cầu điều hành thận trọng đối với giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; đánh giá kỹ sự cần thiết, thời điểm và mức độ điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với khả năng chi trả của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh và mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026. Công tác kiểm tra việc kê khai, niêm yết, công khai giá và bán hàng theo giá niêm yết cũng được tăng cường, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu và lĩnh vực có nguy cơ biến động giá bất thường.