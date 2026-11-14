Hà Nội tăng cường kết nối tiêu thụ hàng Việt

Ngày 13/11, trong khuôn khổ Festival “Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới” năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo “Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng”, tập trung trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng Việt.

Đại diện Liên minh HTX TP Hà Nội và Liên minh HTX 7 tỉnh, thành phố tại lễ ký kết chương trình “Hợp tác liên kết vùng Thủ đô - phát triển kinh tế tập thể vùng Đồng bằng sông Hồng và lân cận".

Thông tin tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, thành phố hiện có 3.544 sản phẩm OCOP, trong đó 18 sản phẩm 5 sao, 22 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.586 sản phẩm bốn sao và 1.918 sản phẩm ba sao.

Hà Nội có khoảng 1.350 làng nghề và làng có nghề; duy trì 183 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn và 406 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hệ thống truy xuất nguồn gốc đã cập nhật dữ liệu cho 13.335 sản phẩm được cấp mã QR của 3.377 cơ sở.

Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho rằng, một bộ phận doanh nghiệp, hợp tác xã còn khó đáp ứng yêu cầu của nhà phân phối về hồ sơ, truy xuất nguồn gốc và khả năng cung ứng liên tục. Vì vậy, kết nối cung - cầu cần gắn với nhu cầu thu mua, tiêu chuẩn hàng hóa và đầu ra thực tế; đồng thời phát triển thương mại điện tử, logistics và phân phối đa kênh.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh yêu cầu tăng cường liên kết vùng, tổ chức vùng nguyên liệu theo thế mạnh từng địa phương, gắn cơ sở sản xuất với doanh nghiệp chế biến và nhà phân phối. Qua đó, hình thành chuỗi cung ứng ổn định, giảm chi phí vận chuyển và bảo đảm chất lượng hàng hóa. Trong 10 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Hà Nội đạt khoảng 916 nghìn tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ.

Dịp này, Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội và Liên minh Hợp tác xã 7 tỉnh, thành phố gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ và Thái Nguyên ký kết chương trình “Hợp tác liên kết vùng Thủ đô - phát triển kinh tế tập thể vùng Đồng bằng sông Hồng và lân cận” giai đoạn 2026-2030. Chương trình hướng tới xây dựng chuỗi sản xuất, tiêu thụ ổn định, hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng công nghệ và xúc tiến thương mại.