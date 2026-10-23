Hà Nội tăng cường hợp tác với UAE về đổi mới sáng tạo

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng tiếp ông Mohamed bin Taliah, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Nội các UAE phụ trách trao đổi kinh nghiệm chính phủ. Ảnh: Cẩm Anh

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng nhấn mạnh, Hà Nội xác định chuyển đổi số, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là những động lực then chốt cho phát triển.

Những năm gần đây, Hà Nội luôn nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về đổi mới sáng tạo, coi đây là một trong những trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời đẩy mạnh phát triển hạ tầng và dữ liệu.

Nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển trong thời gian tới, Hà Nội mong muốn tăng cường kết nối với các nguồn lực và tri thức quốc tế, nhất là trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo; đồng thời thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực UAE có thế mạnh như y tế và giáo dục số.

Bày tỏ vui mừng trước những mốc son trong quan hệ Việt Nam - UAE, bao gồm việc nâng cấp lên Đối tác toàn diện và ký Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) trong năm 2024, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cũng cho rằng đây là những nền tảng vững chắc để Hà Nội tiếp tục mở rộng hợp tác với UAE thời gian tới.

Theo đó, Hà Nội hoan nghênh các tập đoàn, quỹ đầu tư UAE nghiên cứu cơ hội và triển khai dự án trong những lĩnh vực giàu tiềm năng như hạ tầng giao thông, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu, công nghệ tài chính, logistics.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng trao quà tặng ông Mohamed bin Taliah, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Nội các UAE phụ trách trao đổi kinh nghiệm chính phủ. Ảnh: Cẩm Anh

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng nhấn mạnh, với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, đưa tỷ trọng kinh tế số lên hơn 40% vào năm 2030 và thúc đẩy phát triển bền vững, Hà Nội cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, doanh nghiệp UAE tìm hiểu cơ hội và triển khai hoạt động đầu tư tại Thủ đô.

Bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển và tầm nhìn tương lai của Hà Nội, ông Mohamed bin Taliah vui mừng khẳng định, hai bên có tiềm năng hợp tác lớn và nhiều điểm tương đồng trong định hướng phát triển, đặc biệt trong cải cách thủ tục hành chính và xây dựng môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư.

Đánh giá cao môi trường đầu tư cũng như sức hấp dẫn của Hà Nội, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Nội các UAE cho rằng, Hà Nội sẽ là điểm đến đầu tư rất tiềm năng của các doanh nghiệp UAE, nhất là trong lĩnh vực y tế và công nghệ cao.

Ông Mohamed bin Taliah cũng đề xuất hai bên có thể tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, trong đó có những lĩnh vực UAE có thế mạnh như quản trị công, hành chính số và vận hành hàng không thông minh.

Theo đó, đại diện UAE gợi mở, hai bên có thể đẩy mạnh trao đổi các đoàn công tác chuyên môn trong những lĩnh vực đã đề cập, qua đó tìm hiểu nhu cầu thực tế và thảo luận cụ thể về các nội dung hợp tác tiềm năng.

Ghi nhận những đề xuất này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng khẳng định, Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện để hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tìm kiếm cơ hội hợp tác và thúc đẩy các dự án đầu tư cụ thể.

Hà Nội mong muốn mở rộng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao năng lực trong các lĩnh vực như hành chính công, quản trị, ứng dụng AI tạo sinh, AI phục vụ người dân, thu hút đầu tư nước ngoài, giáo dục, y tế số; qua đó góp phần thực hiện mục tiêu phát triển hiệu quả và bền vững.