Hà Nội tăng cường hợp tác với Singapore về phát triển đô thị, đổi mới sáng tạo

Tại buổi tiếp, hai bên nhất trí khẳng định, Hà Nội và Singapore có mối quan hệ gắn kết sâu sắc với nhiều điểm tương đồng về định hướng và ưu tiên phát triển, qua đó tạo dư địa lớn để mở rộng hợp tác.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định, sau khi Việt Nam và Singapore nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, quan hệ giữa Hà Nội với các đối tác Singapore tiếp tục đạt nhiều bước tiến tích cực.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng (phải) tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore Rajpal Singh. Ảnh: Viết Thành

Về phương hướng thời gian tới, theo lãnh đạo thành phố, việc công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm vừa qua đã mở ra dư địa hợp tác lớn, đặc biệt với các doanh nghiệp, tổ chức và viện nghiên cứu Singapore có năng lực, kinh nghiệm trong quy hoạch, phát triển và quản trị đô thị.

Đánh giá cao kinh nghiệm của Singapore trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, Hà Nội xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những động lực quan trọng của mô hình tăng trưởng mới, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trong lĩnh vực này, UBND thành phố Hà Nội và Đại học Quốc gia Singapore (NUS) vừa ký Tuyên bố chung về hợp tác thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo mô hình BLOCK71. Cùng với đó, việc nghiên cứu, phát triển mô hình Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) thế hệ mới tại Hà Nội cũng đang được xúc tiến.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng (phải) trao quà lưu niệm cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore Rajpal Singh. Ảnh: Viết Thành

Đây là những hợp tác mang tính nền tảng mà Chủ tịch UBND thành phố kỳ vọng Đại sứ Singapore hỗ trợ và đồng hành, bảo đảm các mô hình được triển khai hiệu quả, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, Hà Nội kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác truyền thống như đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản trị. Qua đó, hai bên có thể tăng cường trao đổi kinh nghiệm, củng cố năng lực đội ngũ cán bộ trong quản lý và phát triển đô thị.

Cảm ơn lãnh đạo thành phố đã dành thời gian tiếp đón và luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa Hà Nội và Singapore thời gian qua, Đại sứ Rajpal Singh chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về Hà Nội cũng như quá trình công tác tại Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội chụp ảnh cùng Đại sứ, cán bộ Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam. Ảnh: Viết Thành

Bày tỏ ấn tượng với tầm nhìn phát triển của lãnh đạo Hà Nội, Đại sứ Rajpal Singh cho biết, Singapore có nhiều cơ quan, tổ chức tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng, đồng thời quy tụ hệ sinh thái doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đô thị, sẵn sàng đồng hành với Hà Nội trong hiện thực hóa những phương hướng phát triển dài hạn. Với kinh nghiệm lâu năm trong xây dựng đô thị thông minh, Singapore đã và đang chia sẻ kinh nghiệm với Hà Nội, trong đó có việc ứng dụng công nghệ vào điều hành giao thông, kiểm soát ngập lụt và quản lý đô thị.

Cũng tại buổi làm việc, Đại sứ thông tin một số vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án hợp tác trên địa bàn Thủ đô, đồng thời nêu một số đề xuất, nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác Singapore, nhằm góp phần kết nối và thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Hoan nghênh vai trò của các đối tác Singapore trong thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là giữa Hà Nội và Singapore, Chủ tịch UBND thành phố cũng tin tưởng, Đại sứ Rajpal Singh sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc nâng tầm quan hệ giữa Thủ đô Hà Nội và Singapore, đưa các sáng kiến, đề xuất hợp tác đi vào chiều sâu, đạt những kết quả cụ thể và thiết thực.