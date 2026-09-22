Hà Nội tăng cường hợp tác với JLG (Malaysia) về công nghệ, đổi mới sáng tạo

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng trao đổi tại buổi làm việc với đại diện Tập đoàn JLG (Malaysia). Ảnh: Liên Hà

Tại buổi làm việc, đại diện JLG bày tỏ ấn tượng trước tầm nhìn phát triển dài hạn của Hà Nội, đặc biệt là Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, khẳng định quy hoạch đã tạo nền tảng chiến lược cho phát triển hạ tầng và đô thị của thành phố trong dài hạn.

Với mong muốn đồng hành cùng Hà Nội trong thực hiện các mục tiêu phát triển, JLG đề xuất mô hình “AI City Hanoi”, hướng tới xây dựng một khu đô thị công nghệ cao thế hệ mới, lấy công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo (AI) làm động lực phát triển.

Theo đề xuất, AI City Hanoi sẽ tích hợp công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh doanh, giáo dục, công nghiệp và không gian sống trong một môi trường đô thị kết nối, xanh và được hỗ trợ bởi AI. Quy hoạch tổng thể dự kiến kết hợp các chức năng cửa ngõ quốc tế, hạ tầng số, các cụm tri thức, công nghiệp thông minh và cộng đồng đô thị năng động, hướng tới hình thành hệ sinh thái thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới sáng tạo.

Đại diện lãnh đạo tập đoàn JLG (Malaysia) trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Liên Hà

JLG cho biết, dự án được định hướng phù hợp với tầm nhìn phát triển Hà Nội trở thành đô thị toàn cầu, nơi các tập đoàn công nghệ có thể hội tụ, kết nối và đóng góp vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Đại diện JLG kỳ vọng dự án sẽ góp phần hiện thực hóa tầm nhìn phát triển Hà Nội đến năm 2065, cung cấp các giải pháp đô thị bền vững, tối đa hóa tiềm năng phát triển và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển công nghệ của Malaysia cũng như thiện chí hợp tác của Tập đoàn JLG, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết, Hà Nội đang quyết tâm thúc đẩy các lĩnh vực công nghệ cao, ứng dụng công nghệ vào quản lý, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống đô thị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng trao quà lưu niệm tặng đại diện lãnh đạo Tập đoàn JLG. Ảnh: Liên Hà

Trên cơ sở các khung pháp lý, trong đó có Luật Thủ đô sửa đổi và Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm đã được thông qua, công bố mới đây, Hà Nội đang có những định hướng rõ ràng nhằm phát triển các đô thị hiện đại, xanh, thông minh và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ.

Ghi nhận các đề xuất của JLG, đánh giá cao quyết tâm đầu tư, hợp tác của tập đoàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu các nội dung được trao đổi và báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, định hướng các bước hợp tác tiếp theo.