Hà Nội tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục với Nga

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà tiếp và làm việc với ông Valery Fadeev, Cố vấn Tổng thống Liên bang Nga, Chủ tịch Hội đồng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga về Phát triển xã hội dân sự và quyền con người. Ảnh: Thu Hà

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, cũng như những kết quả hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Nga trong thời gian qua. Đoàn đại biểu Nga bày tỏ mong muốn tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và hợp tác giáo dục, tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ hai nước tiếp cận những chương trình đào tạo và trao đổi chuyên môn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà tặng quà lưu niệm cho ông Valery Fadeev, Cố vấn Tổng thống Liên bang Nga, Chủ tịch Hội đồng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga về Phát triển xã hội dân sự và quyền con người. Ảnh: Thu Hà

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà khẳng định, Hà Nội luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các địa phương, đối tác của Liên bang Nga, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật. Thành phố hoan nghênh các sáng kiến hợp tác, sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan để nghiên cứu, triển khai những nội dung phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà mong muốn hai bên tiếp tục duy trì trao đổi, tăng cường kết nối và sớm có những sản phẩm hợp tác cụ thể, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị Việt Nam -Liên bang Nga.