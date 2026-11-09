Hà Nội tăng cường giáo dục kỹ năng phòng ngừa vi phạm pháp luật cho học sinh

Tìm hiểu pháp luật qua giao lưu, diễn án giả định

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại các trường học ở Hà Nội được triển khai thông qua nhiều hình thức như giao lưu, sinh hoạt ngoại khóa và sân khấu hóa tình huống, giúp học sinh nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong học đường và trên không gian mạng.

Học sinh Hà Nội tham gia hội thi tuyên truyền, PBGDPL, tìm hiểu các quy định và cách phòng ngừa hành vi vi phạm trong học đường, trên không gian mạng.

Ghi nhận tại Trường THPT Minh Khai (xã Kiều Phú, Hà Nội), nhà trường phối hợp với UBND xã và Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) năm 2026. Chương trình tập trung vào những vấn đề gần gũi với học sinh, kết hợp giao lưu, hỏi đáp và diễn án giả định để các em nhận diện hành vi vi phạm, học cách ứng xử và phòng ngừa rủi ro.

Bà Kiều Thị Nga, Phó chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL xã Kiều Phú, nhấn mạnh Hiến pháp và pháp luật là nền tảng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Ngày Pháp luật Việt Nam góp phần tôn vinh Hiến pháp, nâng cao nhận thức và thúc đẩy ý thức chấp hành trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để công tác PBGDPL đi vào chiều sâu, UBND xã Kiều Phú xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, địa phương chú trọng nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền; gắn công tác này với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào những lĩnh vực thiết thực như đất đai, thủ tục hành chính, hộ tịch, an ninh trật tự và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh hòa giải ở cơ sở, chủ động giải quyết tranh chấp ngay từ khu dân cư; ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hệ thống truyền thanh và các trang mạng xã hội chính thức để phổ biến quy định pháp luật. Giáo dục pháp luật cho học sinh cũng được chú trọng nhằm hình thành ý thức chấp hành từ sớm.

Riêng với học sinh, bà Nga cho biết, việc phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân nhằm giúp các em tiếp cận kiến thức thiết thực, hiểu rõ những hành vi bị nghiêm cấm và hậu quả của vi phạm, từ đó nâng cao ý thức tự giác và góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn.

Học sinh Trường THPT Minh Khai tham gia giao lưu, hỏi đáp và diễn án giả định về các hành vi vi phạm pháp luật trong học đường và trên không gian mạng.

Tại chương trình, cán bộ, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân trao đổi với học sinh về những vấn đề thường gặp như bạo lực học đường, ma túy, thuốc lá điện tử, vi phạm an toàn giao thông, xâm hại trẻ em và các nguy cơ trên không gian mạng. Qua những tình huống thực tế, các em được hướng dẫn cách ứng xử phù hợp, nhận diện nguy cơ và tự bảo vệ bản thân trên môi trường số.

Theo UBND xã Kiều Phú, trong năm 2026, địa phương đã ban hành 15 kế hoạch chuyên đề, tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền trực tiếp, thu hút hơn 6.300 lượt người tham dự. Trong đó, gần 5.400 lượt học sinh tham gia các hoạt động PBGDPL.

Đổi mới hình thức giáo dục pháp luật

Tại Trường THPT Phan Đình Phùng giành giải Nhất tại Hội thi Tuyên truyền, PBGDPL cho học sinh năm học 2026-2027 do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức.

Đại diện cho 14 trường THPT thuộc Cụm thi đua số một, đội tuyển Trường THPT Phan Đình Phùng tranh tài cùng các đội đến từ Cụm thi đua số hai, số ba và số bốn. Các đội trải qua hai phần thi gồm "Chào hỏi" với chủ đề "Dấu ấn học đường" và sân khấu hóa "Câu chuyện pháp luật".

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phong thái tự tin và cách thể hiện sáng tạo, đội tuyển Trường THPT Phan Đình Phùng chuyển tải kiến thức pháp luật thành những thông điệp sinh động, gần gũi. Bên cạnh các phần thi chính thức, tiết mục văn nghệ do học sinh nhà trường biểu diễn cũng góp phần tạo không khí sôi nổi cho chương trình.

Học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng tham gia Hội thi Tuyên truyền, PBGDPL cho học sinh năm học 2026-2027.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh, Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946 - 9/11/2026), văn kiện đặt nền móng cho nền dân chủ và Nhà nước pháp quyền Việt Nam.

Theo ông Hiền, đối với ngành Giáo dục Thủ đô, PBGDPL là nhiệm vụ quan trọng, được triển khai thường xuyên thông qua hoạt động giảng dạy và ngoại khóa tại các cơ sở giáo dục.

Thời gian qua, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo các nhà trường đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, lồng ghép kiến thức pháp luật vào môn học và hoạt động giáo dục; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả tiếp cận của học sinh, sinh viên.

Sở cũng phối hợp với Công an thành phố triển khai nhiều chương trình như hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, nhân rộng mô hình Cổng trường an toàn giao thông, tuyên truyền phòng, chống ma túy, bảo vệ học sinh trên không gian mạng và phòng, chống bạo lực học đường.

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Hiền đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền pháp luật theo hướng đa dạng, sinh động, dễ tiếp cận, phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của học sinh, nhất là thế hệ trẻ.

Đồng thời, mỗi cán bộ quản lý, giáo viên cần phát huy vai trò nêu gương, góp phần hình thành ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho học sinh từ những hành động cụ thể hằng ngày.

Hội thi tuyên truyền pháp luật cho học sinh

Học sinh tham gia sân khấu hóa các tình huống pháp luật gắn với đời sống học đường, qua đó tìm hiểu quy định và rèn kỹ năng ứng xử trong thực tế.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An tham gia sân khấu hóa các tình huống pháp luật trong chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Cùng ngày, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chu Văn An (17 Thụy Khuê, phường Tây Hồ) là địa điểm diễn ra lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026 và Hội thi Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh năm học 2026-2027 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức.

Nhà trường là đơn vị đăng cai sự kiện, đồng thời tổ chức các hoạt động hưởng ứng theo nhiệm vụ được UBND phường Tây Hồ giao.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh. Theo đó, các cơ sở giáo dục cần đa dạng hóa cách thức triển khai, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ quản lý, giáo viên.

Đại diện đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố phát biểu hưởng ứng, bà Vũ Hạnh Nguyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chu Văn An, cho rằng giáo dục pháp luật cần gắn với những tình huống gần gũi trong đời sống, giúp học sinh hình thành ý thức tự giác, biết bảo vệ bản thân và ứng xử có trách nhiệm.

Trong khuôn khổ chương trình, hội thi diễn ra với hai phần: "Dấu ấn học đường" (chào hỏi) và "Câu chuyện pháp luật" (sân khấu hóa). Các đội thi giới thiệu về mình, đồng thời xây dựng tiểu phẩm tái hiện những tình huống pháp luật gắn với đời sống và môi trường học đường.

Thông qua hình thức sân khấu hóa và giao lưu, kiến thức pháp luật được truyền tải trực quan, giúp học sinh dễ tiếp cận và hiểu cách xử lý các tình huống thực tế.

Tại trường, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam còn được triển khai thông qua việc giáo dục học sinh chấp hành quy định an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực học đường, sử dụng mạng xã hội văn minh và thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy.