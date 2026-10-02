Hà Nội: Tăng cường giám sát hoạt động livestream bán hàng có dấu hiệu vi phạm

Phát biểu tại hội nghị, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội Dương Mạnh Hùng cho biết, đơn vị xác định công tác kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ và đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Công tác kiểm tra, kiểm soát được triển khai gắn với quản lý địa bàn, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, thu thập, thẩm tra, xác minh thông tin và phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm chủ động ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội cho thấy, từ ngày 16-12-2025 đến ngày 15-9-2026, lực lượng quản lý thị trường TP Hà Nội đã thực hiện 4.257 vụ kiểm tra, trong đó 100 vụ kiểm tra theo kế hoạch định kỳ, 4.145 vụ kiểm tra đột xuất và 12 vụ kiểm tra chuyên đề, tổng số vụ xử lý là 4.201 vụ.

Qua kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện, xử lý 5.218 hành vi vi phạm với tổng tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 60 tỷ đồng.

Kết quả kiểm tra cho thấy các hành vi vi phạm về nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ vẫn tập trung ở nhiều nhóm hàng tiêu dùng. Phương thức vi phạm có sự thay đổi, không chỉ diễn ra tại cửa hàng, cơ sở kinh doanh truyền thống mà còn gắn với kho hàng, điểm tập kết, hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, website, mạng xã hội và livestream. Nhiều trường hợp hàng hóa được chia nhỏ, vận chuyển và giao nhận qua nhiều khâu trung gian nhằm che giấu nguồn hàng và chủ thể thực tế kinh doanh.

Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội Dương Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị.

Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội Dương Mạnh Hùng cho biết, trong những tháng cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán và các thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao, Chi cục đã dự kiến 11 địa bàn, nhóm địa bàn trọng điểm, giao các đội quản lý thị trường để tập trung nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Đồng thời, chi cục sẽ xây dựng, ban hành và triển khai các kế hoạch cao điểm; tăng cường giám sát cả thị trường truyền thống và môi trường mạng, tập trung vào các nhóm hàng có nguy cơ cao, các kho hàng, điểm tập kết, địa điểm vận chuyển hàng hóa, cũng như các tài khoản, gian hàng và hoạt động livestream có dấu hiệu vi phạm, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tập trung kiểm tra các nhóm hàng lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, thời trang, điện tử, gia dụng và hàng thiết yếu; đồng thời tăng cường kiểm soát thương mại điện tử, mạng xã hội, livestream, cùng các lĩnh vực an toàn thực phẩm, xăng dầu, thuốc lá và hàng hóa kinh doanh có điều kiện...

Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội Dương Mạnh Hùng nhấn mạnh, quan điểm của Chi cục là không để không gian mạng trở thành kênh tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng. Công tác kiểm tra sẽ được thực hiện theo hướng nhận diện rủi ro - phát hiện sớm trên mạng - xác minh ngoài thực tế - truy tìm nguồn hàng - xử lý theo chuỗi, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ ổn định thị trường Hà Nội trong dịp cuối năm.