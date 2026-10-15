Hà Nội tăng cường giám sát an toàn thực phẩm, nông, lâm, thủy sản
Nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng nông, lâm, thủy sản lưu thông trên thị trường, ngành nông nghiệp Hà Nội đang đẩy mạnh công tác giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy phần lớn mẫu đạt yêu cầu, song vẫn phát hiện một số trường hợp vi phạm, qua đó làm cơ sở để cơ quan chức năng truy xuất nguồn gốc, kịp thời chấn chỉnh và xử lý theo quy định.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-tang-cuong-giam-sat-an-toan-thuc-pham-nong-lam-thuy-san-1761182.html