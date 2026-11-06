Hà Nội tăng cường đấu tranh với buôn lậu thuốc lá thế hệ mới

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Dương Mạnh Hùng cho biết, hoạt động kinh doanh, tàng trữ và phân phối thuốc lá nhập lậu trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng cửa hàng nhỏ lẻ, kho chứa hàng, khu vực đông dân cư, mạng xã hội và dịch vụ giao hàng nhanh để cất giấu, rao bán, phân phối thuốc lá trái phép.

Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra cửa hàng chuyên kinh doanh thuốc lá trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh: QLTT

Trước tình hình này, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 3217/UBND-KTN, yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường và tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá thế hệ mới, nhất là trong môi trường giáo dục.

Theo đó, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra các hoạt động sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển và kinh doanh thuốc lá, tập trung vào thuốc lá thế hệ mới. Công an TP Hà Nội đẩy mạnh đấu tranh với các hành vi buôn lậu, sản xuất, vận chuyển trái phép; chú trọng phát hiện việc pha trộn chất cấm trong dung dịch thuốc lá thế hệ mới. Cục Hải quan Hà Nội tăng cường kiểm soát thuốc lá điếu, xì gà và thuốc lá thế hệ mới qua cửa khẩu, phối hợp triệt phá các đường dây buôn lậu, trong đó có hoạt động kinh doanh trái phép trên sàn thương mại điện tử.