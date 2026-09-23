Hà Nội: Tăng cường công tác quản lý vệ sinh, an toàn thực phẩm - Vì sức khỏe Nhân dân

Xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm tại xã Hòa Phú

Theo đó, ngày 09 và 10/9/2026, trong quá trình kiểm tra các cơ sở kinh doanh ăn uống tại thôn Hạ Dục. Qúa trình làm việc, bà T.T.T. (SN 1975, trú tại xã Hòa Phú) và ông V.V.D. (SN 1982, trú tại xã Hòa Phú) đều thừa nhận hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình kinh doanh dịch vụ ăn uống do xuất phát từ sự chủ quan; đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm của mình và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong thời gian tới.

Kiểm tra tại cơ sở kinh doanh của bà T.T.T.

Công an xã Hòa Phú đã lập biên bản đối với bà T.T.T và ông V.V.D về hành vi vi phạm “Không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay”, quy định tại điểm c khoản 1 Điều 16 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021).

Kiên quyết xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Trong công tác giải quyết các “điểm nghẽn” về môi trường, Công an xã Đa Phúc đã phối hợp Phòng Kinh tế xã tiến hành kiểm tra cơ sở của Công ty TNHH nhựa Vân Nghĩa tại thôn Xuân Thu, hoạt động trong lĩnh vực giặt bao tải và tạo hạt nhựa.

Cơ sở vi phạm về môi trường tại xã Đa Phúc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp có 02 hành vi vi phạm gồm: không thực hiện đăng ký môi trường theo quy định và không có biên bản bàn giao chất thải công nghiệp thông thường cho mỗi lần chuyển giao. Công an xã Đa Phúc đã tham mưu UBND xã Đa Phúc đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH nhựa Vân Nghĩa với tổng số tiền 32 triệu đồng.

Công an xã Đa Phúc phối hợp kiểm tra hộ kinh doanh thức ăn nhanh.

Song song với công tác bảo vệ môi trường, Công an xã Đa Phúc đã phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận thông tin từ Nhân dân, trong đó có ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi. Sau khi tiếp nhận phản ánh liên quan đến một cơ sở kinh doanh thức ăn nhanh tại khu vực cổng Trường THPT Xuân Giang, Công an xã đã phối hợp Phòng Văn hóa xã tổ chức kiểm tra, xác minh. Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở có hành vi “Bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không bảo đảm vệ sinh”. Công an xã Đa Phúc đã hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND xã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu cơ sở khắc phục tồn tại, thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Trung thu

Tại xã Thượng Phúc, trước nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao trong dịp Tết Trung thu năm 2026, Công an xã đã phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

CBCS Công an xã Thượng Phúc phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh.

Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, điều kiện bảo quản, chế biến thực phẩm, hạn sử dụng, hóa đơn chứng từ và các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Quá trình kiểm tra được thực hiện công khai, khách quan, đúng quy định của pháp luật, chưa phát hiện cơ sở có vi phạm; đồng thời kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở nâng cao trách nhiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Quyết liệt đảm bảo an toàn thực phẩm tại xã Tam Hưng

Trước đó, sáng 11/9/2026, Công an xã Tam Hưng đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tam Hưng tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại Trường Tiểu học Tam Hưng với mục tiêu chủ động phát hiện, hướng dẫn khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, góp phần phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh.

Công an xã Tam Hưng kiểm tra nguồn gốc thực phẩm.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; quy trình tiếp nhận, bảo quản và cung cấp thực phẩm tại nhà trường. Qua kiểm tra thực tế, chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Trong thời gian tới, Công an các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cũng như kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.