Công tác thi hành án dân sự giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân; qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa đó, Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để công tác này được triển khai đồng bộ, thực chất và hiệu quả.

Ngày 26/11/2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 458/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 12/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trong tình hình mới. Đây là bước cụ thể hóa kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, khẳng định quyết tâm cao của Thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị

Là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời là đầu tàu kinh tế, văn hóa, khoa học của cả nước, công tác thi hành án dân sự tại Hà Nội mang tính chất đặc thù với khối lượng công việc lớn, nhiều vụ việc giá trị cao và tính chất phức tạp. Đặc biệt, các vụ việc liên quan đến đất đai, bất động sản, dự án đầu tư hay thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế thường phát sinh nhiều vướng mắc. Việc giải quyết dứt điểm những vụ việc này không chỉ đòi hỏi nỗ lực của cơ quan thi hành án mà cần sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự phối hợp đồng bộ từ các cấp, các ngành.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu kết luận phiên họp Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: Quang Thái

Kế hoạch số 458/KH-UBND đã phân định rõ trách nhiệm của từng sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và người đứng đầu theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ tiến độ. Qua đó khẳng định thi hành án dân sự là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, không riêng cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội (THADS Thành phố).

Đặc biệt, Kế hoạch nhấn mạnh vai trò của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố trong công tác chỉ đạo phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài, có giá trị tài sản lớn. Việc rà soát định kỳ hằng quý, xác định cụ thể nguyên nhân, giải pháp, trách nhiệm và thời hạn giải quyết từng vụ việc thể hiện sự đổi mới trong phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, sâu sát, rõ trách nhiệm và hướng đến kết quả thực chất.

Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản

Một trọng tâm của Kế hoạch là giải quyết dứt điểm các vướng mắc từ khâu xác minh điều kiện thi hành án, truy tìm tài sản, bảo vệ cưỡng chế đến xử lý tài sản, vật chứng và đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng.

UBND thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ cụ thể cho Công an Thành phố cùng các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp... trong việc cung cấp thông tin, tháo gỡ nút thắt về đất đai, quy hoạch, đầu tư và nghĩa vụ tài chính sau thi hành án. Kế hoạch cũng yêu cầu rà soát, ưu tiên xử lý các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Thành ủy theo dõi; đồng thời xử lý nghiêm tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm phối hợp.

Phòng Thi hành án dân sự khu vực 9, Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức cưỡng chế chuyển giao nhà đất an toàn tại xã Phúc Lộc.

Song song đó, công tác kiểm tra hoạt động thẩm định giá, đấu giá tài sản (đặc biệt với tài sản giá trị lớn hoặc có dấu hiệu bất thường) được siết chặt nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, phòng ngừa tiêu cực và thất thoát. Những giải pháp này giúp khơi thông nguồn lực tài sản, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế Thủ đô.

Bảo đảm nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thi hành án, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo rà soát, đề xuất cơ chế hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc. Cụ thể, Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với THADS Thành phố tham mưu HĐND Thành phố xem xét hỗ trợ kinh phí cho các nhiệm vụ phối hợp đặc thù; đồng thời rà soát quỹ nhà, đất dôi dư để bố trí trụ sở, kho vật chứng theo thẩm quyền.

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, Thành phố xác định ứng dụng công nghệ và chia sẻ dữ liệu là giải pháp then chốt để hiện đại hóa hoạt động thi hành án. Kế hoạch yêu cầu đẩy mạnh khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối dữ liệu chuyên ngành, số hóa hồ sơ, ứng dụng mã QR và khai thác định danh điện tử trên VNeID. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số theo Chỉ thị số 36/CT-TTg trong năm 2027, qua đó rút ngắn thời gian xử lý công việc, tăng tính minh bạch và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Phạm Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đưa chủ trương vào thực tiễn

Nhằm bảo đảm Kế hoạch đi vào cuộc sống, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động xác định đầu mối và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. THADS Thành phố giữ vai trò chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND Thành phố tham mưu lãnh đạo Thành phố giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, không để vướng mắc kéo dài. Cùng với đó, sự giám sát, tuyên truyền, vận động tự nguyện thi hành án của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Việc ban hành Kế hoạch số 458/KH-UBND một lần nữa khẳng định sự quan tâm, đồng hành và quyết tâm của lãnh đạo thành phố Hà Nội trong việc gắn công tác thi hành án dân sự với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Với sự chỉ đạo sát sao của Thành phố, sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành cùng tinh thần đoàn kết, đổi mới của đội ngũ công chức THADS Hà Nội, công tác thi hành án dân sự Thủ đô kỳ vọng sẽ có những chuyển biến bền vững, góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, nghiêm minh, vì Nhân dân phục vụ.