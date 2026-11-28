Khối lượng công việc lớn, yêu cầu nâng cao hiệu quả thực chất

Thi hành án dân sự là khâu quan trọng bảo đảm các bản án, quyết định của Tòa án được thực hiện trên thực tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật. Với Hà Nội, khối lượng công việc lớn, nhiều vụ việc có giá trị tài sản cao, liên quan đến đất đai, bất động sản, dự án đầu tư, tín dụng, ngân hàng và thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, đòi hỏi sự chủ động, quyết liệt trong tổ chức thi hành.

Theo số liệu của Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, từ ngày 1-1 đến 25-11-2026, đơn vị thụ lý mới 56.269 việc, tăng 18.188 việc (48%) so với cùng kỳ năm 2025; tổng số phải thi hành là 88.572 việc, tăng 29.258 việc (49%). Kết quả, đã thi hành xong 48.612 việc, tăng 19.384 việc (66%) so với cùng kỳ năm trước. Về tiền, tổng số thụ lý mới là hơn 49.337 tỷ đồng; tổng số phải thi hành hơn 135.728 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Đã thi hành xong hơn 39.742 tỷ đồng, tăng hơn 19.049 tỷ đồng (92%) so với cùng kỳ năm 2025.

Các cán bộ công chức Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội hỗ trợ người dân hoàn thiện các thủ tục hành chính. Ảnh: Hồng Nhung

Trong điều kiện khối lượng vụ việc và số tiền phải thi hành tăng cao, ngay từ đầu năm công tác 2026, Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã bám sát nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Cục Quản lý thi hành án dân sự, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; xây dựng kế hoạch công tác, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn, phòng thi hành án dân sự khu vực và từng chấp hành viên, phù hợp với năng lực, khối lượng công việc thực tế.

Công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai gắn với rà soát các lĩnh vực trọng tâm, những vụ việc có điều kiện nhưng tồn đọng kéo dài. Đảng ủy Thi hành án dân sự thành phố đã ban hành 4 nghị quyết chuyên đề về tổ chức thi hành đối với vụ việc có điều kiện nhưng tồn đọng từ 3 năm đến dưới 5 năm và từ 5 năm trở lên. Công tác theo dõi thi hành án hành chính; nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030; nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành án tín dụng, ngân hàng.

Cùng với triển khai Luật Thi hành án dân sự năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, Thi hành án dân sự thành phố thành lập 4 đoàn công tác do các Phó trưởng đơn vị làm trưởng đoàn, lãnh đạo chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết án tồn trên ba năm, trên năm năm; trực tiếp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chiến dịch 100 ngày tự kiểm tra, rà soát, khắc phục thiếu sót, vi phạm theo Kế hoạch số 91/KH-THADS ngày 27-8-2026; kiểm tra, đôn đốc chuyên sâu đối với án tín dụng, ngân hàng, các vụ việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản và các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Thành ủy theo dõi, chỉ đạo.

Công tác phối hợp liên ngành tiếp tục được tăng cường với Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, ngân hàng, các sở, ngành và UBND xã, phường, nhất là trong xác minh điều kiện thi hành án, xử lý tài sản, bảo vệ cưỡng chế, bàn giao, tiếp nhận và quản lý vật chứng, tài sản sung ngân sách nhà nước theo mô hình tổ chức mới.

Đối với các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, kết quả thu hồi tài sản tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Từ ngày 1-1 đến 25-11-2026, tổng số giải quyết là 3.443 việc, tương ứng số tiền hơn 23.211 tỷ đồng; trong đó thụ lý mới 2.529 việc, tương ứng hơn 7.552 tỷ đồng. Tổng số phải thi hành là 3.428 việc, với số tiền hơn 20.369 tỷ đồng. Đã thi hành xong 2.684 việc, thu hồi hơn 5.952 tỷ đồng; hiện tiếp tục tổ chức thi hành 386 việc, tương ứng số tiền hơn 4.633 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Thi hành án dân sự Hà Nội, đối với các vụ án lớn, phức tạp, cơ quan thi hành án dân sự thành phố tập trung tiếp nhận, phân loại, rà soát, xác minh điều kiện thi hành; chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tháo gỡ khó khăn trong xử lý tài sản, giải quyết tranh chấp, phân chia tài sản. Nhiều vụ việc đạt kết quả tích cực thông qua xử lý, bán đấu giá thành công tài sản có giá trị lớn, thu hồi tiền cho ngân sách nhà nước và người được thi hành án; một số vụ án đã hoàn thành việc thi hành các khoản phải thi hành.

Rõ trách nhiệm, tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Khối lượng công việc ngày càng tăng, trong khi một số vụ việc liên quan đến đất đai, bất động sản, dự án, tài sản có giá trị lớn còn vướng mắc ở khâu xác minh, xử lý, đăng ký chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng cho thấy công tác thi hành án dân sự cần sự phối hợp chặt chẽ, thực chất hơn giữa các cơ quan.

Ngày 26-11-2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 458/KH-UBND triển khai Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 12-10-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự trong tình hình mới. Kế hoạch đặt yêu cầu huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xác định rõ trách nhiệm của từng sở, ngành, UBND xã, phường và người đứng đầu; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành án.

Các cuộc họp được tổ chức trực tiếp tại hội trường Thi hành án dân sự thành phố và trực tuyến tại các điểm cầu. Ảnh: Hồng Nhung

Theo kế hoạch, thi hành án dân sự không phải nhiệm vụ riêng của cơ quan thi hành án mà cần sự vào cuộc, phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ngành và cơ quan liên quan. Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố có vai trò chỉ đạo phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài, có giá trị tài sản lớn.

Việc rà soát định kỳ hằng quý phải gắn với xác định cụ thể nguyên nhân, giải pháp, trách nhiệm và thời hạn giải quyết từng vụ việc. Thành phố yêu cầu phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; khắc phục tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong phối hợp tổ chức thi hành án.

Đối với các vướng mắc từ khâu xác minh điều kiện thi hành án, truy tìm tài sản, bảo vệ cưỡng chế đến xử lý tài sản, vật chứng, đăng ký chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng, UBND thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho Công an thành phố cùng các sở Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp và các đơn vị liên quan phối hợp giải quyết theo chức năng.

Kế hoạch cũng yêu cầu rà soát, ưu tiên xử lý các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Thành ủy theo dõi, chỉ đạo. Công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản, đặc biệt đối với tài sản giá trị lớn hoặc có dấu hiệu bất thường, cần được kiểm tra chặt chẽ, bảo đảm công khai, minh bạch, phòng ngừa tiêu cực, thất thoát.

Để bảo đảm điều kiện hoạt động, thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thi hành án dân sự thành phố tham mưu HĐND thành phố xem xét hỗ trợ kinh phí đối với các nhiệm vụ phối hợp đặc thù; rà soát quỹ nhà, đất dôi dư để bố trí trụ sở, kho vật chứng theo thẩm quyền.

Về chuyển đổi số, thành phố yêu cầu đẩy mạnh khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối dữ liệu chuyên ngành, số hóa hồ sơ, ứng dụng mã QR và khai thác định danh điện tử trên VNeID; phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số theo Chỉ thị số 36/CT-TTg trong năm 2027. Đây được xác định là giải pháp góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, tăng tính minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thi hành án dân sự thành phố được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch; phối hợp với Văn phòng UBND thành phố tham mưu lãnh đạo thành phố giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Cùng với đó, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát, tuyên truyền, vận động tự nguyện thi hành án, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tạo đồng thuận trong cộng đồng.

Kế hoạch số 458/KH-UBND xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và tiến độ, đặt yêu cầu công tác thi hành án dân sự phải chuyển biến từ chỉ đạo đến tổ chức thực hiện, tập trung giải quyết những vụ việc cụ thể, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn, bảo đảm bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được thực thi nghiêm minh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.