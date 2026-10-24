Hà Nội tăng cường các giải pháp phòng, chống lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hà Nội xác định, công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản được xác định công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; không để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, hình thành điểm, tụ điểm hoạt động lừa đảo tại địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa tội phạm cho nhân dân trên địa bàn thành phố; chú trọng các địa bàn đông dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, trường học, khu vực tập trung người lao động, sinh viên, người cao tuổi và các nhóm có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ tiếp cận, bám sát đặc điểm từng địa bàn, lĩnh vực và nhóm đối tượng.

Cùng với đó là chủ động rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố đối với các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ bị tội phạm lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là viễn thông, ngân hàng, trung gian thanh toán, thương mại điện tử, quản lý đất đai, đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm, y tế, văn hoá, giáo dục, du lịch, việc làm.

Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trên địa bàn thành phố trong công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; khẩn trương hoàn thiện, kết nối, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị của thành phố với cơ quan quản lý chuyên ngành, doanh nghiệp viễn thông, Internet, tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng và có yếu tố xuyên quốc gia; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, xác minh, thu thập dữ liệu điện tử, truy vết dòng tiền, tương trợ tư pháp về hình sự và phối hợp điều tra, xử lý tội phạm với cơ quan chức năng các nước, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới.

Thành phố giao Công an thành phố nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp công nghệ trong nhận diện, cảnh báo, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao; phối hợp rà soát, đề nghị các doanh nghiệp cung cấp nền tảng số thực hiện xác thực, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin, tài khoản, hội nhóm vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định.

Chỉ đạo Công an các đơn vị, Công an cấp xã tăng cường quản lý địa bàn, quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài; tập trung rà soát các địa điểm, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, tổ chức có nguy cơ hoặc dấu hiệu bị lợi dụng. Tập trung đấu tranh, triệt phá các băng nhóm, đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng và có yếu tố xuyên quốc gia.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các nguy cơ tấn công, xâm nhập, lợi dụng hệ thống thông tin, thiết bị công nghệ để thực hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu triển khai các quy định của pháp luật, cơ chế quản lý, định danh điện tử trong hoạt động viễn thông như: thuê bao viễn thông, tài nguyên Internet, cung cấp dịch vụ viễn thông nhằm khắc phục tình trạng ẩn danh, giả mạo trên môi trường mạng; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu điện tử giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông với cơ quan chức năng. Phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, xác thực thông tin thuê bao, bộ xác định thuê bao (SIM).

Thành phố cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở: Tài chính, Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Cùng với đó, UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản; chú trọng tuyên truyền tại khu dân cư, tổ dân phố, thôn, các cơ quan, trường học, doanh nghiệp và trên các nền tảng thông tin cơ sở; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thành viên và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong vận động nhân dân chủ động phòng ngừa, phát hiện, cung cấp thông tin, tố giác tội phạm.