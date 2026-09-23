Hà Nội tăng cường bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến xe buýt

Trung tâm yêu cầu quán triệt, thực hiện nghiêm công tác bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. (Ảnh BẢO THƯ)

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, trong những ngày qua, trên địa bàn thành phố liên tiếp ghi nhận các trường hợp tai nạn giao thông gây thương vong liên quan xe buýt. Cụ thể, ngày 21/9/2026 xảy ra vụ va chạm giữa xe buýt tuyến số 33 và người đi xe máy tại ngã tư Phạm Hùng-Dương Đình Nghệ. Ngày 22/9/2026 tiếp tục xảy ra vụ va chạm giữa xe buýt tuyến số 64 và xe chở rác trên đường Nam Sơn.

Trước tình hình trên, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị tham gia cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng có trợ giá trên địa bàn phối hợp triển khai các biện pháp nhằm hạn chế, không để xảy ra các vụ việc va chạm giao thông; bảo đảm an toàn cho phương tiện, hành khách trên xe buýt và những người tham gia giao thông trên đường.

Đối với các đơn vị vận tải, Trung tâm yêu cầu quán triệt, thực hiện nghiêm công tác bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo các quy định của Chính phủ, Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Các đơn vị phải quán triệt tới toàn thể lái xe thực hiện nghiêm nội quy, quy chế, quy định về vận hành trên tuyến; thực hiện lái xe an toàn và chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Đặc biệt, lái xe không được điều khiển phương tiện khi trong người có nồng độ cồn, không sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử khi lái xe, không hút thuốc trên xe.

Cùng với yêu cầu nâng cao ý thức chấp hành của đội ngũ lái xe, Trung tâm cũng yêu cầu các đơn vị vận tải chú trọng chất lượng phương tiện. Theo đó, cần thực hiện chỉnh trang đoàn phương tiện, bảo đảm xe có chất lượng tốt, sạch sẽ, an toàn; hạn chế tối đa tình trạng phương tiện hỏng hóc trong quá trình vận hành.

Các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi các điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện; đôn đốc, theo dõi việc thực hiện chế độ kiểm định kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa. Tình trạng kỹ thuật của phương tiện phải được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm xe được bảo dưỡng, sửa chữa đúng định kỳ và chỉ đưa những phương tiện đủ điều kiện an toàn kỹ thuật ra hoạt động trên tuyến.

Trung tâm đồng thời yêu cầu các đơn vị vận tải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Phòng Kế hoạch vận hành được giao chỉ đạo các Tổ kiểm tra, giám sát tăng cường kiểm tra trên các tuyến, xử lý nghiêm trường hợp đưa phương tiện không bảo đảm chất lượng vào hoạt động theo hợp đồng đã ký.

Việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát cả con người và phương tiện được xác định nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ tai nạn, bảo đảm an toàn trong hoạt động vận tải hành khách công cộng, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Thủ đô.