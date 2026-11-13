Hà Nội: Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trên sông Hồng trong điều kiện thời tiết xấu

Những ngày gần đây, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao, thời tiết Hà Nội chuyển rét, xuất hiện mưa dông. Đáng chú ý, vào sáng sớm và chiều tối, khu vực sông Hồng thường xuất hiện sương mù, khiến tầm nhìn bị hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với các phương tiện hoạt động trên sông.

Lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng áo phao khi đi phà.

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, ngày 13-11, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến. Tại khu vực các cầu vượt sông, cán bộ, chiến sĩ tập trung điều tiết, hướng dẫn các phương tiện di chuyển đúng luồng, tuyến, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn, nhất là khi đi qua khu vực có sương mù hoặc tầm nhìn hạn chế.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của người điều khiển phương tiện.

Cùng với đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, giấy tờ liên quan và điều kiện của người điều khiển; nhắc nhở, tuyên truyền các chủ phương tiện, thuyền viên và người dân chấp hành nghiêm quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, đặc biệt là việc trang bị và sử dụng áo phao, dụng cụ cứu sinh khi tham gia giao thông.

Kiểm soát hoạt động vận tải trên sông Hồng.

Đại diện Đội Cảnh sát đường thủy số 1 cho biết, trong điều kiện thời tiết mưa dông, sương mù, việc tăng cường tuần tra, kiểm soát và hướng dẫn phương tiện có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa va chạm, tai nạn. Lực lượng Cảnh sát đường thủy sẽ tiếp tục duy trì kiểm soát trên tuyến, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn người dân khi cần thiết.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện đường thủy cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra tình trạng kỹ thuật trước khi xuất bến; giảm tốc độ, tăng cường quan sát, sử dụng đầy đủ hệ thống tín hiệu, đèn chiếu sáng và tuyệt đối không chủ quan khi lưu thông trong điều kiện tầm nhìn hạn chế. Mỗi người cần nghiêm túc chấp hành quy định mặc áo phao, sử dụng dụng cụ cứu sinh, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.