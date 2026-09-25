Hà Nội: Tăng cường an toàn phòng cháy, chữa cháy tại nhà ở, nhà trọ, nhà ở kết hợp kinh doanh

Thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng.

Phường Khương Đình diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chung cư mini. Ảnh: Hồng Thái

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội giao Công an thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng PCCC và CNCH trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng mạng xã hội; kết hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật với kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC và CNCH.

Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ trách nhiệm về PCCC và CNCH; nhận diện nguy cơ cháy, nổ, sự cố, tai nạn và biện pháp phòng ngừa; kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn. Đồng thời, vận động người dân cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”, người đứng đầu cơ sở trang bị, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy.

Thành phố phấn đấu trước ngày 31-12-2026, hoàn thành 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo phân cấp ký cam kết, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy kết nối với Trung tâm thông tin chỉ huy điều hành chữa cháy của Bộ Công an theo quy định.

Công an thành phố cũng được yêu cầu thường xuyên rà soát phương án, lực lượng, trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH; thực hiện nghiêm chế độ thường trực, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện nghiệp vụ; phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị để huy động tổng thể nguồn lực, lực lượng, phương tiện, ứng phó kịp thời khi xảy ra cháy, nổ.

UBND thành phố yêu cầu các sở: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý các khu Công nghệ cao và khu Công nghiệp thành phố thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát chính quyền địa phương kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, kinh doanh, an toàn sử dụng điện dẫn đến mất an toàn PCCC.

Sở Công Thương được giao khẩn trương tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch kiểm tra an toàn điện, an toàn PCCC trong quản lý, sử dụng điện; trong đó giao UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị điện lực tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Đối với các xã, phường, thành phố yêu cầu phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, kinh doanh, an toàn sử dụng điện và PCCC đối với cơ sở, nhà ở, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà ở nhiều căn hộ, nhà trọ.

Các địa phương tập trung rà soát, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc chủ cơ sở, chủ hộ thực hiện các giải pháp an toàn PCCC như mở lối thoát nạn khẩn cấp, ngăn cháy khu vực để xe, sản xuất, kinh doanh với khu vực ở, trang bị báo cháy tự động, bình chữa cháy.

Thành phố cũng yêu cầu tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình toàn dân tham gia PCCC và CNCH như Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng, vận động tháo dỡ “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ hai, trung tâm học tập cộng đồng về PCCC, cài đặt và sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114”. Việc duy trì, nhân rộng phải gắn với kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, tránh hình thức, đối phó.

Đặc biệt, các địa phương phải tuyên truyền, vận động nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà ở nhiều căn hộ, nhà trọ khẩn trương trang bị hệ thống, thiết bị báo cháy tự động theo Kế hoạch số 382/KH-UBND ngày 30-12-2025; ưu tiên khu dân cư, làng nghề tập trung đông người, nhiều ngõ nhỏ, ngõ sâu khiến xe chữa cháy không tiếp cận được.

Ngoài ra, thành phố yêu cầu rà soát, bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng bể nước, đường ống cấp nước tại những khu dân cư, ngõ nhỏ; kiện toàn lực lượng, trang bị phương tiện, thiết bị và duy trì hiệu quả lực lượng tại chỗ. Tổng công ty Điện lực thành phố và các đơn vị bán lẻ điện được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, cảnh báo an toàn điện, phối hợp với UBND xã, phường kiểm tra việc sử dụng điện, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, mất an toàn.