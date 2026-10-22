Hà Nội: Tặng áo phao, vận động người dân vạn chài ký cam kết không dùng kích điện trên sông

Sông Hồng từ lâu là nơi mưu sinh gắn bó với nhiều thế hệ hộ dân làm nghề chài lưới. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng kích điện, xung điện để đánh bắt cá, tôm đang để lại những hệ lụy nghiêm trọng. Dòng điện cường độ cao không chỉ tận diệt thủy sản ở mọi giai đoạn phát triển (kể cả cá con) mà còn triệt tiêu khả năng phục hồi của nguồn lợi tự nhiên.

Bên cạnh đó, việc sử dụng các thiết bị điện tự chế trên môi trường sông nước luôn tiềm ẩn nguy cơ giật điện, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người sử dụng.

Các nhà nổi, thuyền chài tại thôn Tiên Tân, xã Ô Diên, TP Hà Nội.

Nhằm giải quyết triệt để tình trạng này từ gốc rễ nhận thức, ngày 22/10, lực lượng Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã trực tiếp xuống các nhà nổi, thuyền chài tại thôn Tiên Tân để gặp gỡ bà con.

Tại đây, tổ công tác đã phát tờ rơi, phổ biến các quy định pháp luật hiện hành về khai thác thủy sản, đồng thời trao tặng áo phao cứu sinh để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

lực lượng Cảnh sát đường thủy số 1 phối hợp cùng Công an xã Ô Diên trực tiếp đi thuyền tới gặp gỡ bà con.

Trao đổi với bà con, Thiếu tá Nguyễn Thế Hiệp (Đội Cảnh sát đường thủy số 1) nhấn mạnh, việc dùng xung điện có thể mang lại số lượng lớn tôm cá ngay trước mắt, nhưng cái giá phải trả là sự hủy hoại lâu dài đối với môi trường và cạn kiệt nguồn lợi thủy sản.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng kích điện, vật liệu nổ và các phương thức bị pháp luật nghiêm cấm.

Đồng hành cùng lực lượng tuyến trên, Thiếu tá Nguyễn Đăng Thắng (cán bộ Công an xã Ô Diên) khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát đường thủy tăng cường tuyên truyền, vận động người dân sinh sống ven sông Hồng. Mục tiêu lớn nhất là nâng cao ý thức tự giác, không sử dụng kích điện để bảo vệ môi trường sinh thái và duy trì nguồn lợi thủy sản lâu dài".

Nhiều hộ dân đã tự nguyện đặt bút ký cam kết không mua bán, tàng trữ và sử dụng công cụ kích điện, chất nổ để khai thác thủy sản.

Sự ân cần, giải thích thấu tình đạt lý của lực lượng công an đã nhận được sự đồng thuận cao từ bà con vạn chài. Ngay tại buổi tuyên truyền, nhiều hộ dân đã tự nguyện đặt bút ký cam kết không mua bán, tàng trữ và sử dụng công cụ kích điện, chất nổ để khai thác thủy sản.

Ông Trần Việt Hậu (sinh năm 1972, dân chài thôn Tiên Tân) chia sẻ, bao năm qua cuộc sống của các hộ gia đình ở đây đều phụ thuộc vào con tôm, con cá dưới sông. Sau khi được cán bộ giải thích cặn kẽ về tác hại của kích điện, ông và nhiều người dân đã hiểu rõ vấn đề và hoàn toàn nhất trí việc phải chuyển sang các phương thức đánh bắt truyền thống, hợp pháp.

Cùng chung suy nghĩ, ông Trần Văn Túc (sinh năm 1988) thừa nhận, trước đây bà con thường chỉ quan tâm đến sản lượng đánh bắt trước mắt để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống mà bỏ qua hệ lụy lâu dài.

Tổ công tác trao tặng áo phao cứu sinh cho người dân để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

"Việc sử dụng kích điện không chỉ ảnh hưởng đến những con cá lớn mà còn làm chết cá nhỏ, chặn đứng quá trình sinh sản tự nhiên. Nếu cứ tiếp tục đánh bắt theo cách tận diệt như vậy thì về lâu dài, cá tôm ngày càng cạn kiệt, cuộc sống của chính những người làm nghề như chúng tôi sẽ đi vào ngõ cụt" - ông Túc chia sẻ.

Thay đổi phương thức đánh bắt, dứt khoát "nói không" với khai thác tận diệt không chỉ là hành động tuân thủ pháp luật mà còn là giải pháp sống còn để bảo vệ chén cơm, duy trì sinh kế bền vững cho chính các hộ dân vạn chài ven sông Hồng và các thế hệ mai sau.