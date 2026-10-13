Hà Nội tăng 5 bậc, lọt top 5 thành phố có mạng di động nhanh nhất thế giới

Hà Nội vừa có bước tiến đáng chú ý trên bản đồ hạ tầng số toàn cầu. Theo bảng xếp hạng mới nhất của Ookla, tốc độ Internet di động của Thủ đô đã vươn lên vị trí thứ 5 thế giới, chỉ đứng sau bốn thành phố vùng Vịnh.

Hà Nội đạt gần 500 Mbps

Báo cáo Speedtest Global Index tháng 8/2026 do Ookla công bố cho thấy tốc độ tải xuống trung vị của mạng di động Hà Nội đạt 493,37 Mbps, tăng 5 bậc so với kỳ trước. Tốc độ tải lên đạt 93,98 Mbps, độ trễ chỉ 19 ms.

Dẫn đầu bảng xếp hạng thành phố là Abu Dhabi (UAE) với 702,28 Mbps, tiếp theo là Al-Rayyan (Qatar) 625,63 Mbps, Doha (Qatar) 532,09 Mbps và Dubai (UAE) 522,64 Mbps. Hà Nội đã vượt qua nhiều đô thị lớn như Stockholm (Thụy Điển, 411,79 Mbps), Kuwait City (Kuwait, 376,36 Mbps) và Rio de Janeiro (Brazil, 366,96 Mbps).

Trong khi đó, TP.HCM tăng 4 bậc, lên vị trí thứ 54 với tốc độ tải xuống di động 175,91 Mbps.

Việt Nam lên thứ 9 thế giới

Ở quy mô quốc gia, tốc độ tải xuống trung vị của Internet di động Việt Nam đạt 219,93 Mbps, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1 bậc lên vị trí thứ 9 thế giới. Con số này cao gấp hơn hai lần mức trung vị toàn cầu là 109,05 Mbps. Ba quốc gia đứng đầu là UAE (675,51 Mbps), Qatar (535,94 Mbps) và Kuwait (399,92 Mbps).

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, tốc độ di động tăng nhanh phản ánh hiệu quả của quá trình thương mại hóa 5G. Vùng phủ 4G hiện đạt 99,8% dân số, còn 5G đạt khoảng 91,9%. Từ ngày 16/9/2026, các nhà mạng đã dừng hoàn toàn mạng 2G (trừ một số khu vực đặc thù như Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn DK1) để thu hồi băng tần 900 MHz và 1800 MHz phục vụ 4G/5G.

Ảnh minh hoạ tạo bởi AI.

Ở mảng băng rộng cố định, Việt Nam đạt tốc độ tải xuống trung vị 301,48 Mbps, xếp thứ 8 thế giới, giảm 1 bậc, nhưng vẫn cao gấp khoảng 2,3 lần mức trung vị toàn cầu (129,68 Mbps). Singapore dẫn đầu với 462,50 Mbps, Việt Nam đứng ngay sau Mỹ (307,16 Mbps) và trên Thái Lan (298,92 Mbps).

Xét theo thành phố, TP.HCM xếp thứ 14 thế giới về băng rộng cố định với 298,38 Mbps, tăng 1 bậc. Hà Nội đứng thứ 30 với 251,94 Mbps, giảm 2 bậc, thấp hơn TP.HCM khoảng 46,44 Mbps (18,4%).

Theo Ookla, bảng xếp hạng phản ánh kết quả đo kiểm của người dùng trên toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8/2026, nên có thể chịu ảnh hưởng bởi thiết bị, gói cước và môi trường đo kiểm của người dùng.

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