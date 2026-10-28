Hà Nội tán thành tiếp nhận hơn 4.000 ha đất từ Phú Thọ

Chiều 28/10, đa số đại biểu HĐND TP Hà Nội có mặt tán thành thông qua Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo nghị quyết, HĐND TP Hà Nội tán thành phương án điều chỉnh hơn 4.000 ha diện tích tự nhiên và 1.057 người (243 hộ) từ tỉnh Phú Thọ về TP Hà Nội, trong đó có hơn 2.529 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm.

Đại biểu HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết.

Phạm vi điều chỉnh gồm 2.171 ha và 1.057 người thuộc xã Thịnh Minh, 742 ha thuộc xã Lương Sơn và 1.092 ha thuộc phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ; bổ sung 1.338 ha và 1.057 người vào xã Ba Vì, 2.668 ha vào xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội. Phần diện tích chuyển từ xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn, cũng như phần diện tích xã Thịnh Minh chuyển về xã Yên Xuân, không có dân cư thuộc phạm vi điều chỉnh.

Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước theo lãnh thổ với quản lý Vườn quốc gia Ba Vì; bảo vệ tài nguyên rừng, môi trường, tổ chức vùng đệm phù hợp với quy hoạch và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Trước đó, trình bày tờ trình, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cho biết, mặc dù Vườn quốc gia Ba Vì đã được Thủ tướng Chính phủ chuyển giao về Hà Nội quản lý, hiện vẫn còn 2.529 ha thuộc vườn quốc gia nằm trong địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ. Việc điều chỉnh nhằm thống nhất đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, bảo đảm quốc phòng, an ninh và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Theo phương án đề xuất, tổng diện tích tự nhiên dự kiến điều chỉnh từ Phú Thọ về Hà Nội là 4.066 ha diện tích tự nhiên, gồm 2.529 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm. Việc điều chỉnh không làm phát sinh đơn vị hành chính mới, không thay đổi tên gọi trung tâm hành chính của xã, phường liên quan.

Ranh giới cụ thể, phạm vi quản lý và các nội dung liên quan sẽ tiếp tục được hai địa phương rà soát, đối soát, thống nhất trên bản đồ và thực địa, bảo đảm không chia cắt khu dân cư, công trình, dự án; việc bàn giao, tiếp nhận phải duy trì hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ công liên tục.

Khu vực giáp ranh Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại xã Ba Vì.

Về lấy ý kiến nhân dân, ông Đỗ Anh Tuấn cho biết, từ ngày 22 đến 25/10/2026, TP Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến tại 126 xã, phường. Theo số liệu trong tờ trình, có hơn 2,5 triệu hộ gia đình tham gia, thu về hơn 2,4 triệu phiếu đạt tỷ lệ 96,6%. Trong đó, hơn 2,4 triệu hộ tán thành, tương đương 94% số hộ tham gia; tổng số hộ không tán thành là hơn 39.000 hộ. “Kết quả này cho thấy sự đồng thuận cao của người dân đối với phương án điều chỉnh”, ông Tuấn nói.

Báo cáo thẩm tra tại kỳ họp, bà Nguyễn Thị Kim Vân - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội, cho biết, đơn vị này cơ bản thống nhất với sự cần thiết điều chỉnh địa giới hành chính nhằm thống nhất quản lý Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm, đồng thời ghi nhận sự đồng thuận cao của người dân.

Ban Pháp chế đề nghị UBND Thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Phú Thọ và Bộ Nội vụ, rà soát, chuẩn hóa số liệu, bản đồ và tuyến địa giới hành chính trước khi trình cấp có thẩm quyền. Đồng thời, cần xây dựng kế hoạch bàn giao, tiếp nhận cụ thể về đất đai, tài sản công, ngân sách và dân cư, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước thông suốt, không ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Ban Pháp chế cũng ghi nhận UBND TP Hà Nội đã tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm tra và hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình HĐND thành phố xem xét, quyết nghị.