Hà Nội tán thành phương án điều chỉnh địa giới hành chính với tỉnh Phú Thọ

Chiều 28/10, tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo Nghị quyết, HĐND thành phố Hà Nội tán thành phương án điều chỉnh 4.006,38 ha diện tích tự nhiên và 1.057 người, tương ứng 243 hộ, từ tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội. Trong tổng diện tích này, có 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm.

Phạm vi điều chỉnh gồm 2.171,15 ha và 1.057 người thuộc xã Thịnh Minh; 742,32 ha thuộc xã Lương Sơn và 1.092,91 ha thuộc phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Sau điều chỉnh, xã Ba Vì được bổ sung 1.338 ha diện tích tự nhiên và 1.057 người; xã Yên Xuân được bổ sung 2.668,38 ha. Đối với phần diện tích chuyển từ xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn, cùng phần diện tích xã Thịnh Minh chuyển về xã Yên Xuân, không có dân cư thuộc phạm vi điều chỉnh.

Việc điều chỉnh địa giới hành chính nhằm bảo đảm thống nhất giữa quản lý nhà nước theo lãnh thổ với quản lý Vườn quốc gia Ba Vì; bảo vệ tài nguyên rừng, môi trường, tổ chức vùng đệm phù hợp với quy hoạch, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

HĐND thành phố giao UBND thành phố Hà Nội tiếp thu ý kiến đại biểu, chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án theo nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan liên quan có trách nhiệm thống nhất số liệu về diện tích, dân số, bản đồ, đường địa giới hành chính và hoàn thiện hồ sơ theo quy định; đồng thời chuẩn bị phương án tiếp nhận địa bàn, dân cư, đất đai, rừng, tài sản, công trình, dự án và các nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan.

Việc tổ chức thực hiện được tiến hành sau khi nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính có hiệu lực.

Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.