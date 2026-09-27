Hà Nội tạm tháo các biển khoảng cách trên cầu Nhật Tân

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, việc bổ sung các mốc khoảng cách và vạch sơn trên cầu nhằm hướng dẫn và cảnh báo người điều khiển phương tiện chủ động duy trì khoảng cách an toàn. Qua đó phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông liên hoàn.

Các biển khoảng cách được lắp trên cầu Nhật Tân những ngày gần đây. Ảnh: TOÀN NGUYỄN

Các mốc 0m, 50m, 100m, 150m và 200m được kết hợp với vạch sơn trên mặt đường, bố trí tại những vị trí dễ quan sát để người lái xe ước lượng khoảng cách với phương tiện phía trước, chủ động điều chỉnh tốc độ theo tình hình giao thông.

Tuy nhiên, sau khi hệ thống được lắp đặt, nhiều người cho rằng các mốc này là biển hiệu lệnh hoặc biển cấm; đồng thời cho rằng phương tiện không giữ đúng khoảng cách tại các mốc sẽ bị xử phạt. Do đó, cơ quan chức năng đã tạm thời tháo dỡ các biển.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, các mốc khoảng cách trên không phải hệ thống biển báo có giá trị xử phạt. Việc kiểm tra, xác định và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông phải căn cứ hệ thống báo hiệu đường bộ có giá trị pháp lý cùng các tài liệu, dữ liệu hợp pháp theo quy định.

Các biển báo đã được tháo gỡ. Ảnh: TOÀN NGUYỄN

Trước đó, lực lượng chức năng khảo sát, rà soát hiện trạng hạ tầng, tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân và thống nhất triển khai một số giải pháp tăng cường an toàn giao thông. Trong đó, hệ thống biển thông tin, cảnh báo cùng các vạch sơn xác định khoảng cách được bổ sung nhằm tạo công cụ trực quan, giúp người lái xe hình thành thói quen chủ động giữ khoảng cách, đặc biệt khi lưu lượng phương tiện lớn, tốc độ cao hoặc dòng xe thay đổi tốc độ đột ngột.

Cùng với việc rà soát, hoàn thiện hệ thống báo hiệu, vạch sơn và thiết bị phản quang, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tuyên truyền để người tham gia giao thông hiểu đúng ý nghĩa của các giải pháp này, đồng thời tuân thủ quy định về tốc độ, phần đường, làn đường và khoảng cách an toàn.

Từ ngày 27-9, Hà Nội bắt đầu thí điểm giảm tốc độ tối đa ở làn ô tô sát dải phân cách giữa trên cầu Nhật Tân từ 90 km/giờ xuống 80 km/giờ, thời gian thí điểm 6 tháng. Trong 2 ngày qua, sau khi các biển khoảng cách được lắp đặt, nhiều tài xế chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách khi qua cầu.