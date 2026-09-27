Hà Nội: Tạm tháo biển khoảng cách trên cầu Nhật Tân

Chiều 27/9, nhiều người lưu thông trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) cho biết họ thấy các biển định khoảng cách đã được gỡ.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, vào hồi 17h cùng ngày, các biển báo định khoảng cách đã được tháo gỡ.

Cũng theo ghi nhận, dù biển báo đã được tháo gỡ nhưng vạch sơn định khoảng cách vẫn còn.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị gỡ tạm thời biển báo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân.

“Sở tạm thời thu hồi lại biển để tiếp tục tuyên truyền cho người tham gia giao thông hiểu bởi người dân đang sợ bị xử phạt vi phạm giao thông”, lãnh đạo Sở nói.

Bên cạnh đó, đại diện Sở cũng cho biết các biển chỉ dẫn 0m - 50m - 100m - 150m - 200m trên cầu Nhật Tân không phải là biển cấm hay biển hiệu lệnh nên không dùng để xử phạt.

Đối với các biển này, mục đích chính là cung cấp thông tin trực quan, giúp người điều khiển phương tiện có căn cứ để ước lượng khoảng cách với xe phía trước, từ đó chủ động điều chỉnh tốc độ và cự ly di chuyển.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng tình trạng ùn tắc những ngày qua xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, việc hạn chế một số phương tiện lưu thông qua cầu Thăng Long để phục vụ thi công dự án trạm cân khiến lượng xe dồn về cầu Nhật Tân tăng cao. Bên cạnh đó, người tham gia giao thông cũng đang trong quá trình làm quen với việc nhận biết khoảng cách theo hệ thống biển báo và vạch sơn mới.

Từ sáng 24/9, người tham gia giao thông trên cầu Nhật Tân bắt đầu ghi nhận hệ thống biển báo và vạch kẻ xác định khoảng cách được lắp đặt. Tại mỗi vị trí có 5 biển báo, lần lượt thể hiện các mốc 0, 50, 100, 150 và 200m. Tương ứng với các biển báo là những vạch sơn trên mặt đường, giúp tài xế ước lượng khoảng cách với phương tiện phía trước và chủ động điều chỉnh tốc độ. Việc bổ sung hệ thống biển báo, vạch kẻ nhằm tăng cảnh báo trực quan, giúp người tham gia giao thông giữ khoảng cách an toàn, hạn chế nguy cơ va chạm liên hoàn, nhất là khi mật độ phương tiện cao. Tuy nhiên, từ ngày 24-27/9, khu vực cầu Nhật Tân và các tuyến đường dẫn lên, xuống cầu xuất hiện tình trạng ô tô di chuyển chậm ở cả hai chiều. Có thời điểm, tại chiều từ Vành đai 2 đi sân bay Nội Bài, dòng xe xếp thành 3 hàng kéo dài từ khu vực đường dẫn lên cầu.