Hà Nội tạm giữ hơn 1,2 triệu viên sủi nghi giả

Ngày 5/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hà Nội cho biết vừa phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm tại Cụm công nghiệp làng nghề Sơn Mài, xã Hồng Vân, qua đó phát hiện dấu hiệu sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả.

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi - Ảnh: Bộ Công an

Theo cơ quan Công an, dù không có các nguyên liệu vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12, D3 như công bố trên bao bì, doanh nghiệp vẫn sản xuất và đưa ra thị trường nhiều loại viên sủi. Nguyên liệu được xác định gồm vitamin C không rõ nguồn gốc, chất bảo quản, hương liệu và chất tạo màu, tạo mùi.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp Đội Quản lý thị trường số 17, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội và Công an các xã Thanh Trì, Hồng Vân khám xét khẩn cấp cơ sở sản xuất.

Kết quả kiểm tra cho thấy nội dung trong bản công bố sản phẩm không trùng khớp với thông tin ghi trên nhãn hàng hóa. Doanh nghiệp cũng chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong 1.224.500 sản phẩm viên sủi tại cơ sở của Vintechpharm và 3 cơ sở, quầy thuốc mua hàng của doanh nghiệp. Bốn sản phẩm được lấy mẫu để kiểm nghiệm.

Khám xét cơ sở sản xuất và 3 cơ sở, quầy thuốc, công an thu giữ hơn 1,2 triệu viên sủi cùng nhiều tang vật. Ảnh: Bộ Công an

Kết quả phân tích cho thấy một số mẫu có hàm lượng Natri Benzoat cao gấp 20 lần mức cho phép. Đồng thời, không phát hiện vitamin B1, B3, B6, Adenosine và Cordycepin như thông tin thể hiện trên nhãn.

Theo lời khai ban đầu, chi phí sản xuất mỗi lọ khoảng 10.000 đồng, sản phẩm sau đóng gói được bán cho các quầy thuốc và người tiêu dùng với giá 45.000-60.000 đồng/lọ. Sản phẩm được quảng cáo với công dụng như tăng sức đề kháng cho trẻ nhỏ, hỗ trợ thải độc, làm mát gan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội xác định vụ việc có dấu hiệu tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, đã khởi tố vụ án và khởi tố 4 bị can là Giám đốc cùng nhân viên pha chế của Vintechpharm để điều tra theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định.