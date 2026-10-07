Hà Nội: Tạm giữ hơn 1.100 bộ quần áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas

Ngày 6/10/2026, Đội Quản lý thị trường số 13, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh quần áo tại phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội theo quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở do bà L.T.T làm chủ đang kinh doanh 1.151 bộ quần áo có gắn dấu hiệu nhãn hiệu Adidas. Đây là nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Đội Quản lý thị trường số 13, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện số lượng lớn hàng hoá mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas tại một cơ sở kinh doanh ở phường Cầu Giấy.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với dấu hiệu nhãn hiệu được gắn trên số hàng hóa nói trên. Để làm rõ nguồn gốc và tình trạng pháp lý của hàng hóa, Đoàn kiểm tra đã tiến hành thu thập các tài liệu, thông tin liên quan phục vụ công tác thẩm tra, xác minh.

Cùng với dấu hiệu vi phạm về sở hữu trí tuệ, lực lượng chức năng còn phát hiện Hộ kinh doanh L.T.T đang hoạt động tại địa chỉ kiểm tra nhưng chưa thực hiện thông báo địa điểm kinh doanh đến cơ quan thuế và cơ quan Quản lý thị trường nơi đặt địa điểm kinh doanh theo quy định.

Trước những dấu hiệu vi phạm, Đội Quản lý thị trường số 13 đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong toàn bộ 1.151 bộ quần áo để phục vụ quá trình xác minh, làm rõ.

Để có căn cứ đánh giá dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Đội Quản lý thị trường số 13 đã gửi thông tin, tài liệu và mẫu hàng hóa liên quan đến Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh, đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp được ủy quyền của Adidas tại Việt Nam, đề nghị xác minh, đánh giá dấu hiệu vi phạm đối với số hàng hóa trên.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các tài liệu thu thập được và văn bản xác nhận của đại diện chủ thể quyền, Đội Quản lý thị trường số 13 nhận thấy vụ việc có dấu hiệu liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Hiện, Đội Quản lý thị trường số 13 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng các tài liệu và tang vật có liên quan đến Công an phường Cầu Giấy để tiếp tục điều tra, xử lý

Theo lực lượng chức năng, vụ việc có dấu hiệu của “Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung các năm 2017 và 2025. Do đó, hồ sơ vụ việc cần được chuyển cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ.

Ngày 7/10/2026, Đội Quản lý thị trường số 13 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng các tài liệu và tang vật có liên quan đến Công an phường Cầu Giấy để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc kiểm tra, tạm giữ và xác minh kịp thời đối với số hàng hóa quần áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu góp phần ngăn chặn hàng hóa vi phạm tiếp tục được đưa ra thị trường, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu và người tiêu dùng.

Từ vụ việc trên, Đội Quản lý thị trường số 13 khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh cần chủ động kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, chứng từ và tính hợp pháp của hàng hóa trước khi đưa vào lưu thông. Đối với hàng hóa có gắn nhãn hiệu, cần xác định rõ quyền sử dụng và nguồn cung hợp pháp, nhất là đối với các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý, việc không nắm rõ quy định pháp luật không đương nhiên loại trừ trách nhiệm đối với hành vi vi phạm. Trường hợp hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cá nhân, tổ chức liên quan có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Cầu Giấy tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo thẩm quyền.