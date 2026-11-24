Tối 23/11, Công an xã An Khánh (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, cơ quan công an phát hiện một nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, điều khiển xe máy chở 2 - 3 người, không đội mũ bảo hiểm.

Các đối tượng phóng nhanh, vượt ẩu, rú ga, lạng lách, đánh võng trên tuyến đường Nam An Khánh và các tuyến đường lân cận gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Nhóm "quái xế" liên quan đến vụ việc. Ảnh CAHN

Công an xã An Khánh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khai thác dữ liệu từ hệ thống camera xác minh các đối tượng có liên quan.

Quá trình xác minh, cơ quan công an đã triệu tập 20 người đến làm việc. Các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của bản thân.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.