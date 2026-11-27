Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với T.X.N (SN 1972, trú tại xã Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng T.X.N tại cơ quan công an.

Theo cáo buộc, ngày 16/11, một tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 15 làm nhiệm vụ theo kế hoạch xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông và nồng độ cồn trên tuyến Quốc lộ 3 và một số tuyến đường ở các xã Sóc Sơn, Vĩnh Thanh.

Khoảng 20h30 tối hôm đó, khi đến gần cổng Trường THPT Lạc Long Quân (xã Sóc Sơn) tổ CSGT kiểm tra xe mô tô mang BKS 29S6-814.xx do anh N.V.S (SN 1986, trú tại xã Đa Phúc, Hà Nội) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế S không vi phạm nên để người này tiếp tục tham gia giao thông. Khoảng 21h cùng ngày, T.X.N đi xe đạp đến khu vực CSGT đang làm việc.

Theo điều tra, dù không có bằng chứng nhưng N vẫn cho rằng tổ công tác đã nhận tiền của người vi phạm. Sau đó, N ép đưa 180 triệu đồng thì sẽ bỏ qua.

Trong nhiều ngày liên tiếp sau đó, đối tượng N tìm đến nơi cảnh sát làm nhiệm vụ, nói đã làm đơn tố giác hành vi của cán bộ CSGT.

Thấy hành vi của đối tượng N gây ảnh hưởng đến quá trình làm nhiệm vụ của lực lượng chức năng, nên đại úy Đặng Văn Hải (tổ trưởng tổ công tác) đã báo cáo chỉ huy đơn vị.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội CSGT số 15 đã báo cáo cấp trên, chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự để giải quyết.

Chiều 25/11, tại đường Núi Đôi thuộc xã Sóc Sơn, khi T.X.N hẹn gặp đại úy Hải để nhận tiền thì bị cảnh sát hình sự bắt quả tang, đưa N về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, N đã khai nhận hành vi.

Vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.