Các đối tượng bị triệu tập đến trụ sở Công an xã An Khánh để làm rõ sự việc. (Ảnh: Công an xã An Khánh cung cấp)

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và nguồn tin từ quần chúng nhân dân, Công an xã An Khánh phát hiện một nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, điều khiển xe mô-tô chở 2, 3 người, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, rú ga, lạng lách, đánh võng trên tuyến đường Nam An Khánh và các tuyến đường lân cận.

Hành vi này ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Trước tình hình trên, Công an xã An Khánh đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự-Công an thành phố Hà Nội khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động khai thác dữ liệu từ hệ thống camera do Công an xã lắp đặt, xác minh nhân thân, lai lịch các đối tượng có liên quan.

Trên cơ sở đó, lực lượng Công an đã triệu tập hơn 20 người đến làm việc để làm rõ sự việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của bản thân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/11/2026, Công an xã An Khánh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, thực hiện tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Qua vụ việc trên, các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em chấp hành pháp luật, nhất là các quy định về trật tự, an toàn giao thông; không để các em tụ tập, tham gia các hành vi gây mất an ninh trật tự. Mỗi thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động lựa chọn những hoạt động lành mạnh, không vì bốc đồng, thiếu hiểu biết mà vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tương lai của bản thân, gia đình và xã hội.