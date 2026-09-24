Hà Nội: Tạm giữ 240 kg nguyên liệu bánh Trung thu vi phạm

Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung thu, Đội Quản lý thị trường số 25 phối hợp với Công an phường Chương Mỹ tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh thuộc Công ty TNHH SX TM & DV V.C, tại tổ dân phố Bình Sơn, phường Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.

Lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng bán bánh Trung thu ở phường Chương Mỹ.

Qua kiểm tra hàng hóa đang kinh doanh tại cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện 120 kg nguyên liệu là nhân bánh Trung thu chưa qua sử dụng, không có hóa đơn, chứng từ và không có thông tin để xác định nguồn gốc, nơi sản xuất hoặc xuất xứ. Số hàng hóa này có tổng trị giá 3,6 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra phát hiện 120 kg nguyên liệu nhân bánh Trung thu mang nhãn hiệu SAVA, loại nhân thập cẩm truyền thống, đã quá hạn sử dụng từ tháng 4/2026 nhưng vẫn được bảo quản và bày bán tại cửa hàng. Tổng trị giá số hàng hóa quá hạn sử dụng là 6 triệu đồng.

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 25 đã ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ 240 kg nguyên liệu nhân bánh Trung thu vi phạm để xử lý theo quy định.

Đội QLTT số 25 đề xuất xử phạt đơn vị bán nhân bánh Trung thu không có hóa đơn chứng từ.

Căn cứ hồ sơ vụ việc, Đội Quản lý thị trường số 25 đề xuất xử phạt Công ty TNHH SX TM & DV V.C tổng số tiền 13 triệu đồng. Trong đó, doanh nghiệp được đề xuất phạt 8 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 5 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh thực phẩm quá hạn sử dụng.

Ngoài xử phạt hành chính, lực lượng Quản lý thị trường đề xuất buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm theo quy định.

Việc kịp thời phát hiện, tạm giữ số nguyên liệu bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ và quá hạn sử dụng góp phần ngăn chặn nguy cơ thực phẩm không bảo đảm an toàn được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất, đưa thành phẩm ra thị trường, qua đó bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

Trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 25 tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nguyên liệu và bánh Trung thu trên địa bàn được giao, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu.