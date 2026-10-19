Theo Thông báo số 816-TB/TU về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại hội nghị ngày 14/10/2026, việc phát triển nhà ở xã hội phải được đặt trong tổng thể kế hoạch phát triển nhà ở và các quy hoạch liên quan, bảo đảm phù hợp định hướng phát triển đô thị, nhu cầu thực tế và khả năng cân đối nguồn lực.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát tổng thể tình hình triển khai dự án nhà ở xã hội, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội và các quy hoạch, kế hoạch liên quan. Trên cơ sở đó, thành phố điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở, xác định rõ danh mục dự án, quỹ đất, nguồn lực và lộ trình thực hiện theo thứ tự ưu tiên.

Hà Nội tạm dừng xem xét dự án nhà ở xã hội mới.

Trong thời gian chưa ban hành kế hoạch điều chỉnh, thành phố tạm dừng xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án nhà ở xã hội mới. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng với các dự án đã được Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý chủ trương triển khai và các dự án thuộc hai nhóm ưu tiên đầu tiên.

Cụ thể, Hà Nội ưu tiên khai thác quỹ đất do các chủ đầu tư khu đô thị, khu nhà ở bàn giao hoặc sẽ bàn giao cho thành phố theo quy định. Trong đó, các khu đất sạch đã có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đủ điều kiện triển khai ngay sẽ được ưu tiên nhằm sớm bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội.

Nhóm ưu tiên tiếp theo là phát triển nhà ở xã hội trong các khu đô thị đa mục tiêu, gắn với tiến độ đầu tư xây dựng các khu đô thị phục vụ tái định cư và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đối với các dự án nhà ở xã hội tập trung phát triển mới ngoài hai nhóm trên, thành phố yêu cầu bảo đảm phù hợp quy hoạch, nhu cầu thực tế và khả năng tổ chức thực hiện; đồng thời hạn chế tối đa các dự án nhỏ lẻ, manh mún, thiếu đồng bộ về hạ tầng.

Bên cạnh việc rà soát nguồn cung nhà ở xã hội, Ban Thường vụ Thành ủy xác định phát triển quỹ đất, quỹ nhà tái định cư là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án trọng điểm.

Thành phố được yêu cầu rà soát, đánh giá nhu cầu tái định cư theo từng dự án, địa bàn và giai đoạn; thống kê quỹ đất sạch, quỹ đất đã quy hoạch, quỹ nhà đã hoàn thành hoặc đang triển khai. Trên cơ sở hiện trạng pháp lý, điều kiện hạ tầng và khả năng sử dụng, Hà Nội sẽ nghiên cứu phương án khai thác, điều chỉnh hoặc chuyển đổi công năng đối với các quỹ đất, quỹ nhà phù hợp, kể cả một số quỹ nhà ở xã hội, để bổ sung nguồn cung tái định cư khi cần thiết.

Việc bố trí tái định cư phải được chuẩn bị từ giai đoạn đầu tư, gắn với kế hoạch thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng; nơi ở mới phải bảo đảm điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Thành phố đồng thời phải khắc phục tình trạng thiếu nhà tái định cư khiến dự án chậm tiến độ, kéo dài thời gian tạm cư, cũng như tình trạng quỹ đất, quỹ nhà đã đầu tư nhưng chậm đưa vào sử dụng.

Theo yêu cầu của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu rà soát, điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Thành phố cũng đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung để theo dõi, điều tiết và phân bổ quỹ nhà tái định cư, ưu tiên đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong giai đoạn 2026-2027, nhất là tại các dự án trọng điểm có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn.