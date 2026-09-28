Hà Nội: Tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Bị 2

Trường Tiểu học Quảng Bị 2 thông báo tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh từ ngày 28/9/2026, sau khi UBND xã Quảng Bị yêu cầu dừng hợp đồng cung cấp suất ăn tại các trường do đơn vị cung cấp chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định.

Theo thông báo số 212/TB-THQB2 ngày 27/9/2026, Trường Tiểu học Quảng Bị 2 cho biết thực hiện Văn bản số 2114/UBND-VHXH của UBND xã Quảng Bị về việc dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ suất ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn xã.

Công nhân chia suất ăn cho học sinh trên địa bàn xã Quảng Bị vào trưa ngày 24/9. Ảnh: Quỳnh Mai.

Lý do được nêu là đơn vị cung cấp dịch vụ suất ăn chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định. Vì vậy, nhà trường sẽ tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú đối với học sinh kể từ ngày 28/9/2026.

Hiện UBND xã Quảng Bị đang khẩn trương lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ nấu ăn bảo đảm đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và hướng dẫn của UBND TP Hà Nội. Sau khi hoàn tất việc lựa chọn đơn vị đủ điều kiện, nhà trường sẽ thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền để tổ chức lại bữa ăn bán trú.

Trong thời gian tạm dừng, nhà trường đề nghị phụ huynh chủ động bố trí đưa, đón học sinh đúng giờ; giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thông báo và phối hợp bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình đưa, đón.

Nhà trường cho biết sẽ thông báo kịp thời tới phụ huynh ngay khi đủ điều kiện để tổ chức ăn bán trú trở lại, nhằm bảo đảm bữa ăn của học sinh được thực hiện an toàn, chất lượng và đúng quy định.

Ngày 26/9, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Bị Tô Thị Đào có văn bản gửi Sở GDĐT Hà Nội; Sở Y tế thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan về việc dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ suất ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn xã đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Thương mại Thăng Long.

Động thái này được đưa ra sau vụ việc, đơn vị cung cấp suất ăn đã cập nhật một số thông tin cơ bản từ ngày 23/9 nhưng chưa cập nhật thông tin lô hàng, chưa xác nhận đơn hàng và chưa khai báo đầy đủ dữ liệu trên hệ thống, dẫn đến chưa thực hiện được việc truy xuất nguồn gốc. Đây là vấn đề ảnh hưởng đến tính liên tục của dữ liệu từ đơn hàng - lô hàng - nhà cung cấp - thực phẩm sử dụng tại trường.

UBND xã Quảng Bị có kế hoạch thay thế trong thời gian sớm nhất để các trường có lựa chọn nhà cung cấp đảm bảo việc tổ chức bữa ăn bán trú không bị gián đoạn. UBND xã yêu cầu các phòng, đơn vị; các trường tiểu học trên địa bàn xã; Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển thương mại Thăng Long và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.