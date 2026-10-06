Hà Nội tạm dừng tiếp nhận đăng ký mới xe khách liên tỉnh về bến Giáp Bát và Nước Ngầm

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi đến Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các đơn vị quản lý bến xe đề nghị phối hợp tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ ngày 5/10, Hà Nội tạm dừng tiếp nhận các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đăng ký khai thác mới tại bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm.

Việc tạm dừng chỉ áp dụng đối với các tuyến đăng ký khai thác mới. Các tuyến cố định đang hoạt động tại hai bến xe này vẫn tiếp tục được khai thác theo quy định hiện hành và phương án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Cùng với đó, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các đơn vị vận tải có nhu cầu đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh căn cứ hướng tuyến và nhu cầu khai thác để nghiên cứu đăng ký hoạt động tại bến xe Yên Sở theo quy định.

Việc điều chỉnh được thực hiện trong bối cảnh bến xe Yên Sở đã được Hà Nội công bố đưa vào khai thác từ đầu tháng 10.

Hà Nội tạm dừng nhận đăng ký mới vận tải khách tuyến cố định về bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc đưa bến xe Yên Sở vào hoạt động nhằm tổ chức hợp lý vận tải hành khách liên tỉnh, khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng bến xe và chủ động tổ chức giao thông khu vực phía Nam thành phố.

Phân bổ thêm hoạt động vận tải về bến Yên Sở được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, đồng thời hạn chế nguy cơ ùn tắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 1A.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện, bảo đảm hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh được tổ chức phù hợp với năng lực khai thác của hệ thống bến xe và yêu cầu tổ chức giao thông trên địa bàn.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc điều chỉnh cũng đặt ra yêu cầu tăng cường kết nối giữa các bến xe với mạng lưới giao thông công cộng, tạo thuận lợi cho hành khách trong quá trình di chuyển.

Qua đó, hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từng bước được tổ chức theo hướng hợp lý hơn, góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô.