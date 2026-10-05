Hà Nội tạm dừng nhận tuyến xe khách mới tại Giáp Bát, Nước Ngầm. Ảnh: Tuấn Lương

Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các đơn vị quản lý bến xe phối hợp tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh trên địa bàn thành phố.

Theo đó, việc tạm dừng chỉ áp dụng đối với các tuyến đăng ký khai thác mới tại Giáp Bát và Nước Ngầm. Các tuyến cố định đang hoạt động tại hai bến xe này vẫn tiếp tục khai thác theo quy định và phương án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Đối với các đơn vị có nhu cầu đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh mới, Sở Xây dựng đề nghị căn cứ hướng tuyến và nhu cầu thực tế để nghiên cứu đăng ký hoạt động tại bến xe Yên Sở.

Việc điều chỉnh được thực hiện trong bối cảnh bến xe Yên Sở đã được Hà Nội công bố đưa vào khai thác từ ngày 2-10. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc đưa bến xe này vào hoạt động nhằm tổ chức hợp lý vận tải hành khách liên tỉnh, khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng bến xe và chủ động tổ chức giao thông khu vực phía Nam Thủ đô.

Cùng với đó, việc phân bổ thêm các tuyến vận tải về Yên Sở được kỳ vọng giảm áp lực giao thông tại khu vực Giáp Bát, Nước Ngầm, đồng thời hạn chế nguy cơ ùn tắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 1A.

Việc tổ chức lại mạng lưới bến xe cũng đặt ra yêu cầu tăng cường kết nối giữa các bến với hệ thống giao thông công cộng, tạo thuận lợi cho hành khách và từng bước giảm áp lực giao thông khu vực nội đô.

Bến xe Yên Sở được khởi công quý II-2025, nằm dọc Vành đai 3, thuộc phường Yên Sở, cách bến xe Nước Ngầm khoảng 2km và bến xe Giáp Bát gần 5km. Công trình có diện tích khoảng 27.500m², được đầu tư theo mô hình bến xe hiện đại với 3 tầng nổi và 1 tầng hầm.

Theo phương án khai thác, giai đoạn đầu bến xe Yên Sở dự kiến phục vụ khoảng 400 lượt xe/ngày. Khi vận hành ổn định, công suất có thể đạt 800-1.000 lượt xe/ngày, tạo thêm dư địa để Hà Nội phân bổ hợp lý các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, giảm tải cho các bến xe hiện hữu.