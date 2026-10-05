Hà Nội tạm dừng nhận tuyến xe khách mới tại Giáp Bát, Nước Ngầm

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các đơn vị quản lý bến xe phối hợp tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh trên địa bàn.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, ngày 2/10, đơn vị đã ban hành quyết định công bố bến xe khách Yên Sở đưa vào khai thác.

Việc đưa bến xe Yên Sở vào hoạt động nhằm tổ chức hợp lý vận tải hành khách liên tỉnh, khai thác hiệu quả hạ tầng bến xe, đồng thời chủ động tổ chức giao thông khu vực phía Nam Hà Nội. Qua đó, góp phần giảm áp lực giao thông và hạn chế nguy cơ ùn tắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 1A.

Bến Yên Sở mở cửa, hai bến Giáp Bát và Nước Ngầm tạm dừng nhận tuyến mới. Ảnh: Vũ Điệp.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu từ ngày 2/10, tạm dừng tiếp nhận các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đăng ký khai thác mới tại bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm.

Các tuyến vận tải hành khách cố định đang khai thác tại hai bến xe này vẫn tiếp tục hoạt động theo quy định hiện hành và phương án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Đối với các đơn vị vận tải có nhu cầu đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh tại Giáp Bát hoặc Nước Ngầm, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị căn cứ hướng tuyến và nhu cầu khai thác để nghiên cứu đăng ký hoạt động tại bến xe Yên Sở theo quy định.