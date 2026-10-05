Hà Nội tạm dừng nhận tuyến mới tại bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm

Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề nghị các địa phương và đơn vị quản lý bến xe phối hợp tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, ngày 2/10, đơn vị đã ban hành quyết định công bố bến xe khách Yên Sở đưa vào khai thác.

Việc đưa bến xe Yên Sở vào hoạt động nhằm tổ chức lại vận tải hành khách liên tỉnh, khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng bến xe và chủ động tổ chức giao thông khu vực phía Nam Hà Nội. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm giảm áp lực giao thông, hạn chế nguy cơ ùn tắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 1A.

Các đơn vị muốn đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh mới tại Giáp Bát, Nước Ngầm được Hà Nội hướng dẫn nghiên cứu đăng ký tại bến xe Yên Sở. (Ảnh Thành Long)

Tạm dừng nhận tuyến mới tại bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu từ ngày 2/10 tạm dừng tiếp nhận đăng ký khai thác mới đối với các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh tại bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm.

Việc tạm dừng này chỉ áp dụng đối với các tuyến đăng ký khai thác mới. Các tuyến vận tải hành khách cố định đang hoạt động tại hai bến vẫn tiếp tục khai thác theo quy định hiện hành và phương án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Như vậy, việc tạm dừng tiếp nhận tuyến mới không đồng nghĩa với việc dừng hoạt động các tuyến liên tỉnh hiện có tại Giáp Bát và Nước Ngầm.

Đối với các đơn vị vận tải có nhu cầu đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh tại Giáp Bát hoặc Nước Ngầm, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị căn cứ hướng tuyến và nhu cầu khai thác để nghiên cứu đăng ký hoạt động tại bến xe Yên Sở theo quy định.

Sở Xây dựng Hà Nội đồng thời đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các đơn vị quản lý bến xe phối hợp trong quá trình tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, bảo đảm việc khai thác các tuyến được thực hiện theo phương án và quy định hiện hành.