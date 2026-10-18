Hà Nội tạm dừng duyệt dự án nhà ở xã hội, chốt kế hoạch tái định cư trong tháng 10

Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo số kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tình hình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Khu nhà ở xã hội Kim Chung, Đông Anh.

Điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở xã hội

Theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư trên địa bàn, việc phát triển nhà ở xã hội phải được xem xét trong tổng thể kế hoạch phát triển nhà ở và các quy hoạch liên quan của thành phố.

Định hướng này nhằm bảo đảm sự đồng bộ với quy hoạch đô thị, phù hợp nhu cầu thực tiễn, khả năng cân đối nguồn lực và điều kiện tổ chức thực hiện. Thành phố đồng thời yêu cầu sử dụng hiệu quả quỹ đất, tránh đầu tư dàn trải, manh mún, gây lãng phí nguồn lực; tăng cường quản lý nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch và phòng ngừa vi phạm pháp luật trong quá trình triển khai dự án.

UBND TP Hà Nội cùng các cơ quan chuyên môn được giao điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở, trong đó có nhà ở xã hội, để phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối nguồn lực ngân sách trong giai đoạn hiện nay. Kế hoạch điều chỉnh phải hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Đáng chú ý, trong thời gian chưa ban hành kế hoạch sửa đổi, thành phố tạm dừng xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án nhà ở xã hội mới. Ngoại lệ là những dự án đã được Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý chủ trương cho phép triển khai và các dự án thuộc nhóm ưu tiên theo định hướng mới.

Về phương án thực hiện, Hà Nội ưu tiên phát triển nhà ở xã hội trên quỹ đất do chủ đầu tư các khu đô thị, khu nhà ở bàn giao lại cho thành phố theo quy định. Những khu đất sạch, có hạ tầng đồng bộ sẽ được ưu tiên khai thác nhằm sớm triển khai dự án.

Thành phố cũng định hướng phát triển nhà ở xã hội trong các khu đô thị đa mục tiêu, gắn với khu đô thị tái định cư và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đối với các quỹ đất mới, việc phát triển dự án phải phù hợp quy hoạch, nhu cầu thực tế và khả năng thực hiện; hạn chế tối đa các dự án quy mô nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ về hạ tầng.

Đẩy nhanh chuẩn bị quỹ đất, quỹ nhà tái định cư

Bên cạnh nhà ở xã hội, Hà Nội xác định việc chuẩn bị quỹ đất, quỹ nhà tái định cư giai đoạn 2026-2030 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án trọng điểm.

Thành phố yêu cầu thực hiện nguyên tắc “tái định cư phải đi trước một bước, nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”. Việc bố trí tái định cư cần được tính toán từ sớm, gắn với kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng; đồng thời bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dịch vụ thiết yếu và điều kiện sinh hoạt của người dân.

UBND TP Hà Nội được giao hoàn thành kế hoạch tổng thể phát triển quỹ đất, quỹ nhà tái định cư giai đoạn 2026-2030 trước ngày 31/10/2026. Thành phố cũng sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung để quản lý, theo dõi và cân đối cung - cầu nhà, đất tái định cư trên toàn địa bàn.