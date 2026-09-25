Hà Nội: Tạm đóng đường đê Long Biên - Xuân Quan ban đêm phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo

Đóng đường từ 23h đến trước 4h sáng

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công Dự án thành phần 3 - đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Theo đó, từ ngày 25/9/2026 đến 25/2/2027, đoạn đường đê Long Biên - Xuân Quan giao với đường Cổ Linh, khu vực hồ Lâm Du, sẽ được tạm thời đóng trong thời gian nâng, hạ và vận chuyển kết cấu thép phục vụ dự án.

Đường đê Long Biên - Xuân Quan tạm đóng ban đêm để thi công cầu Trần Hưng Đạo từ ngày 25/9. (Ảnh minh họa).

Thời gian đóng đường từ 23h hôm trước đến trước 4h sáng hôm sau. Trước 4h, toàn bộ phương tiện phục vụ thi công phải di chuyển về nơi tập kết, không được dừng, đỗ trên đường đê để tránh gây ùn tắc giao thông.

Trong thời gian đoạn đường bị đóng, các phương tiện lưu thông trên đường đê Long Biên - Xuân Quan qua khu vực hồ Lâm Du sẽ được hướng dẫn đi xuống đường Cổ Linh để qua khu vực rào chắn, sau đó tiếp tục hành trình theo hướng cầu Chương Dương hoặc cầu Thanh Trì.

Hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn công trường sẽ được bố trí từ xa và tại khu vực tổ chức thi công nhằm hỗ trợ người dân chủ động lựa chọn lộ trình, bảo đảm an toàn giao thông.

Tăng cường phân luồng, bảo đảm an toàn

Theo phương án được phê duyệt, chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo rộng rãi thời gian rào chắn; bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông và phối hợp với Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc trong quá trình thi công.

Sở Xây dựng yêu cầu công trường phải bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, rào chắn, đèn chiếu sáng và thiết bị cảnh báo giao thông ban đêm. Các đơn vị thi công đồng thời phải thường xuyên thu dọn phế liệu xây dựng, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và xử lý kịp thời các sự cố phát sinh.

Để kiểm soát bụi trong quá trình thi công, chủ đầu tư phải thực hiện che chắn công trường, bố trí cầu rửa xe, phun sương và tưới ẩm tại những vị trí có nguy cơ phát sinh bụi.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội được đề nghị phối hợp hướng dẫn phân luồng, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm và theo dõi tình hình giao thông để kịp thời đề xuất điều chỉnh khi phát sinh bất cập.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố có trách nhiệm phối hợp di dời điểm dừng xe buýt nếu cần thiết, đồng thời thông báo cho các đơn vị vận hành để điều chỉnh lộ trình những tuyến buýt liên quan trên đường Long Biên - Xuân Quan.

Việc tổ chức đóng đường vào ban đêm nhằm tạo điều kiện cho hoạt động nâng, hạ và vận chuyển kết cấu thép phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân vào ban ngày.