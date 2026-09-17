Hà Nội tạm cấm phương tiện và phân luồng giao thông qua các điểm ngập sâu do mưa lớn

Do ảnh hưởng của bão số 6, một số tuyến đường trên địa bàn các xã Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát, An Khánh và Hưng Đạo xuất hiện tình trạng ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Trước tình hình này, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức tạm cấm phương tiện lưu thông qua các vị trí ngập sâu, đồng thời triển khai phương án phân luồng nhằm bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc.

Do ảnh hưởng của bão số 6, một số tuyến đường trên địa bàn Thành phố Hà Nội xuất hiện tình trạng ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Tại khu vực các xã Kiều Phú, Quốc Oai và Phú Cát, tuyến ĐT.421B (đường 81B cũ) tại Km11+460 bị ngập khoảng 90cm. Tuyến nhánh N1 tại Km11+400 cũng ngập khoảng 30cm. Đây là những vị trí có mực nước ngập gây ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lưu thông của phương tiện, đặc biệt đối với xe máy và ôtô gầm thấp.

Tại Km6+700 trên tuyến ĐT.421B, thuộc địa bàn xã Quốc Oai, các phương tiện được hướng dẫn di chuyển qua Thạch Thán (ĐH.01), cầu Văn Quang, Nghĩa Hương, sau đó đến ngã ba để lựa chọn hướng đi Hà Nội hoặc Xuân Mai.

Theo phương án phân luồng, phương tiện từ Xuân Mai đi Quốc Oai tiếp tục di chuyển theo hướng Đại lộ Thăng Long.

Tại Km16+000 ĐT.421B, phương tiện từ Xuân Mai đi Quốc Oai được hướng dẫn chuyển hướng theo Quốc lộ 6, đường Hồ Chí Minh, Đại lộ Thăng Long rồi đi Quốc Oai.

Hà Nội phân luồng giao thông và tạm cấm phương tiện qua các điểm ngập úng do bão số 6.

Tại khu vực các xã An Khánh và Hưng Đạo, cầu 72II trên tuyến đường 423 (đường 72 cũ), tại Km8+400, hiện ngập khoảng 30cm.

Để bảo đảm an toàn, các phương tiện từ Quốc Oai đi Hoài Đức, Hà Đông khi đến Km9+200 đường 423 được hướng dẫn rẽ trái theo hướng Chúc Sơn hoặc rẽ phải ra Đại lộ Thăng Long để đi Hà Đông.

Ở chiều ngược lại, phương tiện từ Hà Đông, Hoài Đức qua cầu 72II đi Quốc Oai khi đến Km8+100 đường 423, khu vực Bưu điện Vân Côn, được hướng dẫn rẽ phải ra Đại lộ Thăng Long để tiếp tục hành trình đến Quốc Oai.

Các phương án phân luồng được triển khai từ ngày 16/9/2026 và duy trì cho đến khi tình trạng ngập úng tại các vị trí trên được khắc phục.

Trong thời gian này, lực lượng chức năng tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, tuân thủ biển báo và hướng dẫn phân luồng để bảo đảm an toàn.