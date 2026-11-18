Tạm dừng lưu thông nhiều tuyến phố quanh Hồ Hoàn Kiếm

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/1946 - 24/11/2026), từ 7h30 ngày 21/11/2026, tại khu vực Vườn hoa Vua Lý Thái Tổ và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, phường Hoàn Kiếm, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026.

Ban Tổ chức sẽ tiến hành sơ duyệt từ 12h đến 19h ngày 18/11; tổng duyệt lần 1 từ 12h đến 19h ngày 19/11 và tổng duyệt lần 2 từ 12h đến 19h ngày 20/11.

Để bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự giao thông phục vụ các hoạt động của chương trình, Công an thành phố Hà Nội thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông, như sau:

Các tuyến đường cấm triệt để phương tiện:Từ 11h đến 20h các ngày 18/11, 19/11 và 20/11; từ 20h ngày 20/11 đến 6h ngày 23/11, tổ chức tạm cấm phương tiện tại không gian đi bộ và vùng phụ cận khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Các tuyến đường cấm phương tiện gồm: Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Ngô Quyền), Ngô Quyền (đoạn từ Tràng Tiền đến Lê Lai), Lý Thái Tổ (đoạn từ Trần Nguyên Hãn đến Lê Lai), Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Dầu (đoạn từ Lò Sũ đến Đinh Tiên Hoàng), Lò Sũ (đoạn từ Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng), Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trần Nguyên Hãn (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lương Văn Can (đoạn từ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ), Bảo Khánh (đoạn từ ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ), Hàng Bài (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay), Bà Triệu (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay), Quảng trường Ngân hàng Nhà nước (nửa đường tiếp giáp vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ).

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện:Từ 11h đến 20h các ngày 18, 19 và 20/11; từ 20h ngày 20/11 đến 6h ngày 23/11, triển khai tạm cấm phương tiện tại không gian đi bộ và vùng phụ cận khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Đồng thời, tạm cấm xe ôtô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ); hạn chế đối với xe ôtô cá nhân và xe môtô hoạt động trên một số tuyến đường: Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Lê Lai, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Phố Huế, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung, Quang Trung.

Trong thời gian thực hiện phương án phân luồng, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm, hạn chế, như sau:

Các phương tiện từ các phường, xã phía Đông, Đông Bắc thành phố Hà Nội (Gia Lâm, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng…) đi các phường, xã phía Tây, Tây Bắc thành phố (Hai Bà Trưng, Đống Đa, Từ Liêm, Ô Diên…) di chuyển qua cầu Nhật Tân, cầu Long Biên, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì; đi theo các tuyến Đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, Vành đai III… và ngược lại.

Các phương tiện từ các phường, xã phía Bắc thành phố Hà Nội (Tây Hồ, Đông Anh…) đi các phường, xã phía Nam thành phố (Hoàng Mai, Thanh Trì…) di chuyển qua cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long; đi theo các tuyến Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Vành đai II, Vành đai III… và ngược lại.

Tạm cấm đường một số thời điểm khu vực Sân vận động Mỹ Đình

Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp từ 20h ngày 24/11, trong khuôn khổ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Theo kế hoạch, tối 19/11, thành phố sẽ tổ chức sơ duyệt và tối 22/11 tổ chức tổng duyệt chương trình bắn pháo hoa tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Đáng chú ý, trong quá trình tổ chức chương trình, hai bên đường Lê Đức Thọ, đoạn từ vòng xuyến Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo đến ngã tư Lê Đức Thọ - Tân An Bình, sẽ bị cấm trong một số thời điểm.

Cụ thể, sơ duyệt từ 18h30 ngày 19/11/2026; tổng duyệt từ 18h30 ngày 22/11/2026 và chương trình chính thức từ 18h30 ngày 24/11/2026. Thời gian cấm đường kéo dài đến khi kết thúc chương trình.