Cụ thể, trong hai ngày 27 - 28/11/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội diễn ra Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia – Lào – Mianma – Việt Nam lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mê Công (ACMECS) lần thứ 11.

Để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt phục vụ hội nghị, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Hà Nội thông báo phương án phân luồng giao thông để phục vụ Hội nghị.

Thời gian tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 6h đến 20h các ngày 27 và 28/11.

Theo đó, tạm cấm xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên. Các phương tiện tham gia giao thông khác cũng bị hạn chế lưu thông.

Các phương tiện được miễn trừ gồm xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định.

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế: Kim Mã; Nguyễn Chí Thanh; Trần Duy Hưng; Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long); Đỗ Đức Dục; Miếu Đầm; Vành đai III trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại); Đường gom phải Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Để chủ động lộ trình, tránh khu vực tổ chức hội nghị, Phòng Cảnh sát giao thông hướng dẫn các phương tiện lưu thông theo một số hướng thay thế.

Đối với hướng từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh phía Bắc, Tây và Tây Bắc, phương tiện có thể di chuyển theo hai lộ trình: cầu Thanh Trì – cao tốc Hà Nội – Bắc Giang – Quốc lộ 18 – đi Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang và ngược lại; hoặc cầu Thanh Trì – Đỗ Mười – Ngọc Hồi – Phan Trọng Tuệ – Cầu Bươu – Phúc La – Lê Trọng Tấn – Quốc lộ 6 – đi Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên và ngược lại.

Đối với hướng từ đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long, phương tiện di chuyển theo tuyến Phạm Văn Đồng – Hồ Tùng Mậu – Cầu Diễn – Quốc lộ 32 – Tỉnh lộ 70 – Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông: Chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình di chuyển phù hợp, hạn chế đi vào khu vực tổ chức hội nghị. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng.

Khi gặp đoàn xe ưu tiên đang phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ, khẩn trương nhường đường, chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Người dân được đề nghị chủ động chia sẻ, cập nhật thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt và phục vụ thành công các hội nghị cấp cao quốc tế.