Giữa không gian văn hóa của Thủ đô, những huyền tích dựng nước, giữ nước, tín ngưỡng dân gian và sắc phục truyền thống cùng hội tụ, mở ra hành trình trở về với cội nguồn văn hóa dân tộc.

Chương I mang tên “Từ thuở Thăng Long” đã mở đầu hành trình nghệ thuật và diễu hành di sản trong khuôn khổ chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026”, đưa công chúng đến gần hơn với những giá trị văn hóa được các thế hệ người Việt gìn giữ, trao truyền.

Điểm nhấn của chương trình là sự tái hiện những tín ngưỡng dân gian gắn với Tứ bất tử - biểu tượng cho sức mạnh tinh thần và khát vọng bình yên của người Việt.

Từ miền non thiêng Ba Vì, hình tượng Tản Viên Sơn Thánh được khắc họa qua tiếng cồng chiêng Mường, các nghi lễ truyền thống và sắc màu lễ hội xứ Đoài.

Những giá trị văn hóa đặc sắc tiếp tục được nối dài qua lễ hội đình Tường Phiêu (Phúc Thọ), các nghi thức rước Thánh, tế lễ trang nghiêm và những làn điệu Hát Dô của Kiều Phú.

Đây đều là những di sản văn hóa phi vật thể được vinh danh, phản ánh đời sống tín ngưỡng phong phú của cộng đồng cư dân Thăng Long - Hà Nội.

Tiếp nối mạch nguồn di sản là hình tượng Thánh Gióng - người anh hùng trong truyền thuyết chống giặc ngoại xâm.

Từ xã Phù Đổng, không khí Hội Gióng được tái hiện qua tiếng trống, tiếng chiêng, cờ trận và những nghi thức điều binh, khiển trận

Là một trong Tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian, Đức Thánh Gióng được nhân dân thành kính phụng thờ, gửi gắm niềm tri ân đối với người anh hùng giữ nước. Qua những mùa Hội Gióng, những nghi lễ thiêng liêng vẫn được trao truyền, để hào khí Phù Đổng mãi sống trong đời sống văn hóa dân tộc.

Đến từ phường Phúc Lợi, Hát múa Ải Lao là loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc gắn liền với Hội Gióng đền Phù Đổng. Nổi bật trong đó là điệu múa Ông Hổ, tái hiện hình tượng Ông Hoàng Hổ - vị thiên tướng theo Thánh Gióng ra trận đánh giặc Ân.

Qua những động tác múa vừa uyển chuyển, vừa mạnh mẽ, hình tượng mãnh tướng được khắc họa sinh động. Điệu múa góp phần tái hiện những nghi thức linh thiêng, đồng thời thể hiện lòng tôn kính đối với các vị thần tướng. Trải qua bao thế hệ, Hát múa Ải Lao được cộng đồng gìn giữ và đã được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Từ xã Sóc Sơn, đoàn rước hoa tre đền Sóc mang đến hình ảnh linh thiêng của Hội Gióng, nơi Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời. Những bông hoa tre được thành kính dâng lên Đức Thánh, gửi gắm lòng tri ân cùng ước vọng bình an, mùa màng tươi tốt. Hội Gióng tại Phù Đổng và Sóc Sơn được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tiếp nối hào khí ngàn năm trong đời sống cộng đồng.

Đến từ xã Chương Dương, đoàn diễu hành mang theo lòng thành kính đối với Đức Thánh Chử Đồng Tử, cùng niềm tự hào về những giá trị văn hóa, tín ngưỡng được nhân dân gìn giữ qua nhiều thế hệ, tiếp nối truyền thống, lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng.

Từ làng Chử Xá, xã Bát Tràng – nơi phát tích Đức Thánh Chử Đồng Tử, đoàn diễu hành mang đến những sắc màu đặc trưng của lễ hội truyền thống. Nổi bật là điệu múa lễ chữ “Thiên - Hạ - Thái - Bình” , gửi gắm ước vọng quốc thái dân an, cuộc sống hòa bình, hạnh phúc.

Màn trình diễn Cờ hội của xã Dương Hòa, tái hiện Lễ Nghiềm quân Làng Giá - nghi lễ truyền thống gắn với danh tướng Lý Phục Man. Sắc cờ tung bay, đội hình biến chuyển mạnh mẽ, gợi lại hào khí trận mạc và tinh thần thượng võ của cha ông, làm sống dậy khí thế hào hùng giữa ngày hội hôm nay. Tiếp nối khí thế hào hùng là màn múa lân rồng đến từ xã Dân Hòa.

Trong tiếng trống hội vang dội, những điệu lân rồng uyển chuyển, mạnh mẽ mang theo biểu tượng của cát tường, thịnh vượng và may mắn. Sắc màu và nhịp điệu lễ hội hòa quyện làm bừng lên sức sống văn hóa cộng đồng, tô điểm cho bức tranh lễ hội truyền thống đậm đà bản sắc Việt Nam.

Bên cạnh đó, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - di sản được UNESCO ghi danh - cũng góp phần làm phong phú bức tranh văn hóa tâm linh.

Đặc biệt, hình ảnh Thăng Long Tứ Trấn được tái hiện như một điểm nhấn kết nối chiều sâu lịch sử của kinh thành xưa. Bốn ngôi đền linh thiêng gồm Bạch Mã, Voi Phục, Kim Liên và Quán Thánh tượng trưng cho bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, tạo thành hệ thống tín ngưỡng cổ xưa ở kinh thành.

Được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, Thăng Long Tứ Trấn là minh chứng cho những giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh quý báu của Thủ đô.

Hình ảnh Bách Hoa Bộ Hành với những bộ Việt phục truyền thống rực rỡ sắc màu. Nổi bật trong đoàn diễu hành là Khối Ngự giá, tái hiện nghi thức cung đình qua các mẫu đại triều phục, thường triều phục, mũ mão được nghiên cứu, phục dựng công phu.

Những tà áo xưa xuất hiện giữa phố phường hôm nay không chỉ gợi nhắc vẻ đẹp thanh lịch của người Việt mà còn thể hiện nỗ lực của thế hệ trẻ trong việc tìm hiểu, bảo tồn và lan tỏa di sản.

Với sự kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn, nghi lễ dân gian và diễu hành Việt phục, chương I “Từ thuở Thăng Long” đã mở ra không gian hội tụ các giá trị văn hóa truyền thống. Những câu chuyện lịch sử, tín ngưỡng và bản sắc dân tộc được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật sinh động, góp phần khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.