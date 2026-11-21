Chuyển từ tăng đàn sang nâng cao chất lượng

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, hiện nay, tỷ trọng chăn nuôi và thủy sản chiếm gần 60% giá trị sản xuất nông nghiệp của thành phố, trong đó riêng chăn nuôi đạt 53%, đáp ứng khoảng 60% nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân Thủ đô.

Những năm qua, Hà Nội đã phát triển các mô hình chăn nuôi và nuôi trồng ứng dụng công nghệ cao, hướng tới nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, hình thành vùng sản xuất chăn nuôi tập trung phù hợp với xu hướng tái cơ cấu ngành, từng bước đưa chăn nuôi, thủy sản ra ngoài khu dân cư.

Toàn thành phố hiện có hơn 6.900 trang trại, 106 khu chăn nuôi lợn và 98 khu chăn nuôi gia cầm tập trung. Đáng chú ý, xu hướng ứng dụng công nghệ cao đã bước đầu hình thành với 557 trang trại sử dụng chuồng kín, 26 trang trại ứng dụng dây chuyền cho ăn uống tự động, 200 trang trại bán tự động, 35 trang trại nuôi trên sàn nhựa, đệm lót sinh học…

Mô hình chăn nuôi vịt khép kín tại Hà Nội. Ảnh: Sở NN&MT

Cùng với đó, thành phố đang duy trì 57 chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ, tạo nền tảng cho phát triển chuỗi giá trị bền vững. Thành phố cũng đã chủ động được nguồn giống với hơn 2 triệu con lợn giống và gần 300 triệu con gia cầm giống mỗi năm… Năm 2025, riêng giá trị sản xuất chăn nuôi đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng 3,42% so với năm trước.

Ngành chăn nuôi Hà Nội đang chuyển từ mục tiêu tăng đàn sang nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Mục tiêu đến năm 2030 là 70% sản phẩm chăn nuôi được sản xuất theo chuỗi khép kín, giảm quy mô đàn tại các khu đô thị, tăng mạnh các mô hình nuôi hữu cơ, nuôi tuần hoàn và công nghệ cao. Trọng tâm quản lý phải chuyển dịch từ số lượng sang kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học và môi trường sinh thái.

Khép kín chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả kinh tế

Để biến tầm nhìn đó thành hành động thực chất, thành phố đồng thời triển khai ba nhóm giải pháp đột phá trong 5 năm tới.

Trước hết là bảo vệ đàn vật nuôi khỏi nguy cơ dịch bệnh; kiên quyết thực thi lộ trình chấm dứt chăn nuôi trong khu dân cư, đặt mục tiêu hoàn thành 80% việc di dời trước năm 2027. Cùng với đó, đầu tư hình thành các vùng chăn nuôi an toàn sinh học tập trung, có hạ tầng đồng bộ. Các vùng này sẽ là “pháo đài” bảo vệ sản xuất, kiểm soát dịch tễ và hình thành chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho Thủ đô.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, Sở đang triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển mô hình trang trại theo chuỗi liên kết, trang trại gắn với du lịch sinh thái, giáo dục trải nghiệm; khuyến khích áp dụng công nghệ cao nhằm tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc. Thành phố cũng sẽ mở rộng các vùng chăn nuôi tập trung, nâng cao năng lực kiểm soát dịch bệnh, chuẩn hóa quản lý con giống, thức ăn chăn nuôi và môi trường; đồng thời, phát triển chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất giống, chăn nuôi, giết mổ công nghiệp, chế biến sâu đến tiêu thụ và truy xuất nguồn gốc.

Cùng với đó là yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các chủ trang trại sẽ được đào tạo về kỹ năng quản lý, phân tích thị trường, hạch toán kinh doanh và kỹ thuật sản xuất tiên tiến. Về phía các địa phương cần xây dựng những mô hình điểm, hiệu quả để nhân rộng trên địa bàn.