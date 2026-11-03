Hà Nội: Sụt lún nghiêm trọng quanh công trường ở phường Việt Hưng

Các tuyến đường Nguyễn Minh Châu, Đào Hinh và Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng xuất hiện nhiều vị trí nứt, lún bất thường. Tại đường Vũ Đức Thận, một số vết nứt kéo dài khoảng 100m, mặt đường có dấu hiệu sụt xuống. Trên phố Nguyễn Minh Châu, khu vực sát công trường đang thi công móng nhà cao tầng cũng xuất hiện tình trạng lún, khiến bề mặt đường gồ ghề, mất bằng phẳng.

Theo chính quyền địa phương, trong quá trình thi công phần hầm dự án xây dựng nhà cao tầng A2-CT1 và A4-CT3 thuộc Khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội, cáp neo cừ bị đứt, khiến cừ vây bằng thép (cừ Larsen) bị gãy, gây lún nứt và hư hỏng tuyến đường lân cận.

Đường nứt toác, sụt lún quanh công trường dự án nhà cao tầng tại phường Việt Hưng.

Ghi nhận ban đầu cho thấy đoạn đường bị ảnh hưởng dài khoảng 50m, rộng 15m, độ sâu sụt lún trung bình khoảng 3,5m. Một số công trình tiếp giáp thuộc dự án nhà ở thấp tầng do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thủ Đức làm chủ đầu tư cũng bị ảnh hưởng, trong đó có tường rào, bể bơi và sảnh trước. Đường nội bộ của dự án này bị sụt lún trên đoạn dài khoảng 5m, rộng 10m, độ sâu từ 2-3m.

Dự án nhà cao tầng A2-CT1 và A4-CT3 được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 2926/QĐ-UBND ngày 10/6/2026. Dự án có tổng diện tích khoảng 50.020m², gồm các công trình hỗn hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ cao 17 tầng, với hai tầng hầm.

Đáng chú ý, trước khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu Công ty Song Lộc dừng thi công khi chưa có biện pháp bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông. Theo báo cáo của Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, hoạt động thi công dự án khi chưa có thỏa thuận đấu nối giao thông và giấy phép thi công đã gây lún sụt, rạn nứt mặt đường tại một số vị trí.

Cụ thể, đường Vũ Đức Thận giao đường Đào Đình Luyện bị lún khoảng 3cm; đường Đào Thế Tuấn lún 5cm; nút giao Đào Hinh - phố Việt Hưng lún 12cm và đường Việt Hưng lún 10cm. Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư lập hồ sơ xin cấp phép thi công trên đường bộ đang khai thác, kèm phương án bảo đảm an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng, đồng thời chịu trách nhiệm nếu để xảy ra mất an toàn do không thực hiện các biện pháp theo yêu cầu.

Sau sự cố ngày 28/10, UBND phường Việt Hưng đã tổ chức lực lượng ứng trực, phân luồng giao thông, lắp đặt biển cảnh báo và phối hợp với chủ đầu tư triển khai các biện pháp khắc phục. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu theo dõi diễn biến sụt lún, tham vấn chuyên gia và có giải pháp ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn đối với hệ thống cừ vây cũng như các công trình lân cận. Sự cố chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Cũng tại phường Việt Hưng, khu vực đường Đào Thế Tuấn và Vũ Đức Thận còn có công trường dự án Long Biên Central do Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản TASECO (TASECO Land) làm chủ đầu tư, với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Samcons Việt Nam là đơn vị thi công.

Tình trạng nứt, lún tại nhiều tuyến đường quanh các công trường ở Việt Hưng đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát an toàn thi công, bảo vệ kết cấu hạ tầng và kiểm soát tác động của hoạt động đào móng, thi công tầng hầm đối với khu vực lân cận. Việc xác định đầy đủ nguyên nhân, trách nhiệm của các bên và khắc phục triệt để hư hỏng là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và giao thông đô thị.